"Acest stadion trebuie sa fie un centru de profit!" Declaratia care ii da sah mat lui Talpan! Gica Popescu intervine in scandalul CSA - FCSB si il face pe Becali sa isi frece mainile de bucurie

Gica Popescu intervine in scandalul CSA Steaua - FCSB.

Fostul mare jucator, Gica Popescu, intervine in scandalul dintre CSA Steaua si FCSB. Stadionul Ghencea va fi gata in toamna acestui an si au aparut numerate discutii despre varianta ca FCSB sa isi dispute meciurile pe acel stadion, pe langa CSA Steaua.

Gica Popescu este de parere ca orice echipa poate juca pe acel stadion, care se afla in proprietatea MaPN din cauza faptului ca intretinerea unui astfel de stadion este foarte costisitoare.

"Administrarea unui astfel de obiectiv este foarte costisitoare. Eu cred ca proprietarul stadionul, in speta MaPN trbuie sa gaseasca diferite modalitati pentru a gasi bani pentru administrarea stadionului. Eu nu vad cum ar putea scoate MaPN bani din organizarea meciurilor de Liga a 3-a, Liga a 2-a. Acest stadion nu trebuie sa fie un centru de cost ci un centru de profit. Ambitiile acestea.. nu le vad rostul pentru ca o echipa care poatre sa aduca bani, astfel incat costurile de intretinere sa fie mici, nu vad rostul unor ambitii de genul asta. Si echipa nationala ar putea juca acolo", a declarat Gica Popescu, la PRO X.