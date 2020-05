Antrenor SURPRIZA pentru FCSB! "Mi-as dori sa am sansa sa antrenez acolo!" Un fost jucator al ros albastrilor asteapta oferta lui Becali

FCSB este un club de nerefuzat ca si antrenor, chiar daca Gigi Becali mai are obiceiul sa dea indicatii pentru modul in care trebuie facute lucrurile.

Dorin Goian, fost fundas la FCSB, in echipa care ajungea pana in semifinalele Cupei UEFA in 2006, a vorbit despre posibilitatea de a deveni antrenor al ros albastrilor si spune ca abia asteapta aceasta oportunitate.

"E putin cam devreme sa ma gandesc la Steaua Bucuresti (FCSB). Clar, mi-as dori enorm de mult, intr-un viitor, sa am sansa sa antrenez acolo. Deocamdata, cel putin la nivel de experienta, inca am de acumulat.", a spus Goian pentru Antena Sport.

Chiar daca Gigi Becali se mai baga la echipa, Goian a mai avut de a face cu finantatorul si crede ca s-ar descurca si in calitate de antrenor. FCSB este greu de refuzat, mai ales ca era o prezenta constanta in cupele europene si era mai usor sa iti faci un nume.

"Steaua (actuala FCSB) este o echipa mare, tot timpul a fost presiune si cand lucrurile merg bine si echipa castiga, totul e ok. Cand incep sa nu mai apara rezultate, atunci clar vin si criticile. Clar, cand echipa castiga, joaca bine si criticile din partea patronului nu mai sunt atat de dese.", a mai spus Goian.

Zilele trecute s-a scris ca in cazul in care nu ia campionatul, Bogdan Vintila va fi data afara, iar un posibil inlocuitor este Ladislau Boloni.