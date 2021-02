Harut a facut cunostinta cu TACTICA BECALI: scos dupa 45 de minute la prima aparitie pentru FCSB! Ce a putut sa spuna jucatorul dupa meci si ce mesaj i-a transmis Gigi

Transferat de la Botosani pentru 661 000 de euro in urma cu doua zile, Denis Harut a jucat titular la FCSB in fata Clinceniului.

Denis a fost trimis fundas central, dar a parasit terenul dupa 45 de minute. Iulian Cristea a intrat in locul sau.

Dupa joc, Harut a fost intrebat daca stia ca va juca numai o repriza, iar situatia l-a incurcat. Harut spune ca n-a fost suparat din cauza deciziei luate pe banca si ca e multumit ca a semnat in sfarsit cu FCSB, dupa saptamani de incertitudine.

"Asa mi s-a spus, sa ies. Nu, n-am stiut dinainte ca voi fi schimbat, asta a fost decizia antrenorului, Am fost titular prima data, nu-mi stiu colegii, este normal, am nevoie de timp ca orice jucator. Sper ca atunci cand joc sa o fac cat mai bine. Nu mai conteaza ce-a fost cu transferul meu, ma bucur ca sunt aici, sper sa luam ce ne dorim cu totii foarte mult, adica titlul la vara. Am incercat sa-mi fac treaba la Botosani, sa am evolutii cat mai bune, stiam ca asta ma va propulsa.

A venit oferta celor de la FCSB, am zis ca e un pas inainte in cariera mea. Am vrut sa joc la o echipa atat de mare si sper sa nu dezamagesc. Suntem foarte multi tineri cu calitate, avem jucatori care fac diferenta, sper ca evolutiile sa fie foarte bune pentru noi. Sunt multumit de ceea ce mi s-a oferit, altfel n-as fi aici. Domnul Becali mi-a zis sa am incredere in mine si sa joc cat mai bine. Nu sunt ingrijorat ca am fost schimbat, asa a fost sa fie", a spus Harut la Digisport.