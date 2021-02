FCSB - Academica Clinceni, LIVE TEXT de la 20:30 | FCSB se poate distanta de CFR Cluj cu o victorie! Harut ar putea debuta in tricoul ros-albastrilor | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre FCSB si Academica Clinceni pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Liderul din Liga 1 primeste revelatia sezonului, pe teren propriu, intr-un meci prin care isi poate consolida pozitia, distantandu-se la 4 puncte de campioana CFR Cluj, care se deplaseaza la Botosani in aceasta etapa.

FCSB vine dupa victoria din derby cu Dinamo, 1-0, in timp ce Clinceni a pierdut pe teren propriu cu UTA, 0-3 si nu a mai castigat de doua etape, dupa ce a reusit o remiza cu Gaz Metan.

Ultima infrangere suferita de echipa lui Petrea a fost la inceputul lunii decembrie, in meciul cu CFR Cluj, insa de atunci liderul a obtinut cinci victorii si trei remize.

Meciul cu Clinceni ar putea fi meciul de debut si a noii achiztii a FCSB-ului, Denis Harut, pe care Gigi Becali l-a anuntat titular inca din momentul in care declarat ca s-a inteles Botosani pentru transferul sau.

FCSB se afla pe primul loc in clasament, cu 48 de puncte obtinute in 21 de meciuri jucate, in timp ce rivala Clinceni ocupa ultimul loc de playoff, cu 30 de puncte in 21 de meciuri.

In meciul tur, FCSB s-a impus pe terenul lui Clinceni cu 2-0, prin golurile inscrise de Dennis Man si Olimpiu Morutan, in ultimele 5 minute de joc.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Ovidiu Popescu, Harut, Cristea, Radunovic - Olaru, Morutan, Oaida - Octavian Popescu, Tanase, Coman

Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Patriche, Jutric, Dobrescu - Dumitriu, Cebotaru, Cascini - Andronic, Rusescu, Longher