"De ce sa fie surpriza? Suntem echipa buna! N-a fost niciun meci special. Am 8 trofee la echipa asta!" Adi Popa, reactia momentului dupa ce a batut FCSB

Adi Popa a parasit-o pe FCSB la finalul sezonului trecut. A fost despartire cu scandal intre Popa si Becali.

Mijlocasul s-a judecat cu fostul sau club dupa ce Becali l-a bagat in somaj tehnic si a refuzat sa-i plateasca salariul.

Popa spune ca n-a avut o dorinta speciala de revansa in fata FCSB si nu crede ca victoria Clinceniului e iesita din comun.

"De ce e o surpriza? Eram si noi acolo sus, in locurile de playoff. De ce e o mare surpriza? E adevarat ca FCSB era echipa mai valoroasa, cu bugetul mai mare, dar fotbalul e 11 la 11, cu daruire si toate cele am luat noi 3 puncte. Nu a fost o dorinta speciala de revansa pentru mine. Am obtinut 8 trofee la clubul acesta, de ce sa fie un meci special pentru mine? Nu! Eu joc la fel indiferent unde la aflu, la Voluntari, la Clinceni, oriunde", a spus Popa la Digisport.