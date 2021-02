Adio, FCSB! Budescu a ales o ALTA ECHIPA si primeste in salariu GIGANTIC pentru numai cateva luni! Cu cine semneaza

Constantin Budescu se pregateste sa paraseasca din nou Liga 1!

Dupa aventuri la Dalian Yifang, in China, si Al Shabab, in Arabia Saudita, Budescu va ajunge la Damac, tot o echipa din Golf. Conform Digisport, atacantul de 31 de ani va castiga nu mai putin de 600 000 de euro pana in vara, cand poate fi activata o clauza de prelungire a contractului pe inca un sezon. Damac nu plateste nimic in schimbul lui Budescu, anunta sursa citata.



Damac e penultima in campionatul din Arabia Saudita, la 5 puncte distanta de ultima pozitie care permite salvarea.

La precedenta aventura in Arabia Saudita, Budescu a plecat cu scandal de la Al Shabab, care nu l-a platit mai multe luni, fortandu-l sa rupa unilateral intelegerea.

Constantin Budescu a inscrie 8 goluri in acest sezon si a dat 9 assisturi pentru colegi in cele 17 jocuri in care a intrat la Astra.