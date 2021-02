Gardos, aproape sa izbucneasca in lacrimi dupa ce a batut FCSB: "E prima data cand joc impotriva lor, mi se face pielea de gaina!"

Florin Gardos s-a intors pe National Arena sa joace impotriva FCSB pentru prima oara de cand i-a parasit pe ros-albastri, in 2014.

Gardos a devenit nostalgic la interviul de dupa joc. Si-a amintit de marile meciuri in care a imbracat tricoul FCSB in Europa.

"E prima oara cand joc impotriva lor de cand am plecat. E ceva deosebit pentru mine, am devenit melancolic, mi s-a facut dor si de suporteri, mi se face pielea de gaina cand imi amintesc de meciuri. Cred ca favoritul meu e meciul cu Ajax, este meciul preferat din cariera mea. Apoi, mai e primul titlu, am cantat cu suporterii la Peluza Nord, sunt cele mai frumoase amintiri din cariera mea.

Nu stiu daca actuala echipa va ajunge la performantele noastre. Nu s-au calificat in Europa cativa ani, au suferit, dar acum au o generatie tanara si valoroasa. Poate asta le lipseste, ca n-au experienta si gestioneaza mai greu anumite momente. Cred ca FCSB va termina pe locul 1, ramane de vazut ce se va intampla in playoff", a spus Gardos la Digisport.