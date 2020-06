HAOS TOTAL la Dinamo! Dezvaluiri incredibile facute de un fost angajat al clubului: "Nu am mai vazut asa ceva nicaieri! Jucatorii pierdeau noptile in cantonament si antrenorii stiau"

Fostul medic din Stefan cel Mare, Adrian Motoaca, a oferit noi dezvaluiri din cantonamentul echipei Dinamo.

Adrian Motoaca spune ca nu a mai intalnit la niciun club o dezordine ca la Dinamo, unde jucatorii isi fac de cap in cantonamentul de la Saftica.

Fostul medic al echipei spune ca de multe ori fotbalistii pierdeau noaptea de dinaintea meciului, iar antrenorii erau constienti de acest lucru.

Unul dintre exemplele negative din cadrul jucatorilor este Mihai Popescu, fundas care dadea tonul la lucrurile negative care aveau loc la Saftica, potrivit medicului:

"Sunt multe lucruri nespuse de multi angajati care au trecut pragul cantonamentului de la Saftica. Au fost multi antrenori si multi alti oameni care ar fi fost mai in masura sa ia taurul de coarne, dar nu s-a intamplat asa. Toate aceste lucruri care se intampla la Saftica dauneaza sportului. Consider prin postarea mea ca nu se desfasoara numai activitati sportive la baza de la Saftica.

Ramaneam acolo in cantonament, erau seri in care ramaneam doar cu kinetoterapeutul, iar cativa jucatori pierdeau noaptea dinaintea meciului, nefiind controlati de niciun membru al staff-ului care era indreptatit sa faca asa ceva. Si eu am fost la alte cluburi, dar nu am mai intalnit asemenea situatii pana sa ajung la Dinamo.

Mihai Popescu este unul dintre cei 3-4 jucatori diversionisti care se ocupa cu astfel de chestii in cantonament si in sanul echipei. Prefer sa evit si nu vreau sa dau celelalte nume. Nu am avut conflicte cu Mihai Popescu, dar postarea mea a fost cu referire directa la el, pentru ca am facut totul in urma declaratiilor date de domnul Negoita si de domnul Prunea despre Mihai Popescu.

Sunt oameni de fotbal care trec prin baza de la Saftica, oameni din birouri care cunosc aceste lucruri, atat de la mine, cat si de la alti angajati de la Dinamo. Cat timp domnul Balanescu stia toate aceste lucruri, e clar ca stiau si antrenorii. Eu eram sunat a doua zi doar pentru confirmare, pentru ca se auzeau aceste lucruri si de la alte persoane. Domnul Balanescu dorea doar o alta confirmare.

Mi-as fi dorit sa am o discutie de cinci minute cu domnul Negoita asa cum faceam la Viitorul, cand stateam de vorba cate trei ore cu domnul Hagi. Pot spune ca pe vremea antrenorilor Mircea Rednic si Florin Bratu nu se intamplau aceste lucruri", a spus Adrian Motoaca la Telekom Sport.