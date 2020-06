"Trage pantalonii jos, toarna galeti cu apa peste medici, pune piedici colegilor!" Dezvaluiri INCREDIBILE din vestiarul lui Dinamo!

Doctorul Adrian Motoaca, fost la Dinamo, povesteste momente incredibile care au avut loc la echipa!

Motoaca il arata cu degetul pe Mihai Popescu, dupa ce tot azi l-a facut praf intr-un comentariu postat pe Facebook. Medicul spune ca fundasul central are o influenta negativa in lot si ca de la el pleaca multe dintre lucrurile negative care se intampla intre jucatori.

"Nimeni nu spune spune ce se intampla cu adevarat la Saftica, unde Popescu e mistocarul grupului si impreune cu inca vreo trei baieti fac acolo cam ce vor. Ei se ocupa de atmosfera. Popescu trage pantalonii jos, pune piedici la antrenamente, toarna galeti cu apa peste staff-ul medical, chestii jenante. Dar astea sunt determinante in pregatirea unui jucator, daca nu esti cu gandul la treaba pentru care clubul te plateste. Iar cand intri pe teren patentezi schema Popescu: pus in genunchi, taras pe vine, cazut in fund. In plus, mai joci si poker pe bani, unii mai si pierdeau, cum sa le fie alora gandul la fotbal in ziua imediat urmatoare?

Se incuiau in camera 6-7 jucatori, steau la poker pana dincolo de miezul noptii. Erau in special straini, care sunt si plecati acum. Nimeni nu-i superviza in cantonament. Nu intra in atributiile mele sa verific de bautura sau de jocuri de noroc", a spus Motoaca pentru Gazeta Sporturilor.