Culisele tensiunii de la Dinamo: Negoita il suspecteaza pe Prunea ca inca are o influenta mare asupra jucatorilor sai

Patronul Ionut Negoita crede ca fostul presedinte al lui Dinamo ar discuta inca cu cativa dintre fotbalistii lui Dinamo.

Relatiile dintre Ionut Negoita si Bogdan Balanescu, directorul general al clubului, pe de o parte, si Florin Prunea si jucatori, pe de alta parte, s-au stricat iremediabil dupa transferul lui Dan Nistor la Craiova, in ianuarie 2020. Desi capitan al echipei si cel mai important om din lot, Nistor a fost lasat sa plece pentru doar 260.000 de euro, din cauza ca era considerat un element perturbator in vestiar, unde ar fi fost vocal de multe ori cand si-a cerut agresiv drepturile financiare, transferul sau mariri de salariu, angrenand si un alt grup de jucatori mai tineri, prieteni apropiati sau chiar rude prin alianta. Prunea a cerut atunci ca lui Nistor si altor jucatori sa le fie marite salariile, pentru a nu fi tentati sa plece si a se detensiona atmosfera, dar mijlocasul a fost transferat peste capul lui la rivala din Craiova.

Ulterior, Prunea a fost marginalizat de catre conducerea clubului, dar el s-a apropiat foarte mult de jucatori, in timp cantonamentelor si deplasarilor. Dupa ratarea calificarii in play-off, fostului portar nu i-a fost reinnnoit contractul si a dat clubul in judecata pentru plata sumei de 45.000 de euro ca salarii restante. "Eu si Balanescu gandim altfel fotbalul. Eu toata viata am facut fotbal, el mai mult cu biroul si cu hartiile. Balanescu are o putere foarte mare asupra lui Negoita! Cea mai mare! Dar e treaba lui Negoita. Eu i-am zis de foarte multe ori ’Grija mare la cei din jur! Te minte lumea!’ ", a declarat Prunea.

Acum, Negoita si Balanescu suspecteaza ca Prunea ar mai tine legatura cu cativa jucatori importanti din lot, cu care ar discuta periodic despre echipa si problemele ei. Cei doi cred ca evolutiile modeste ale fotbalistilor in ultimele meciuri ar putea fi puse si pe seama discutiilor cu Prunea, nu ca o indemnare din partea lui de a evolua slab, ci ca o nemultumire generalizata care s-a instalat in vestiar in privinta salariilor si oportunitatilor de transfer pe care unii jucatori considera ca le pierd. Starea de tensiune ar afecta atat forma sportiva a dinamovistilor, cat si relatiile de colaborare dintre jucatori, in conditiile in care diferentele salariale dintre acestia sunt destul de mari. In plus, multi fotbalisti sunt inca furiosi pentru ca ei au stat cateva luni in somaj tehnic pe perioada pandemiei de Covid-19, in timp ce persoane din conducere, printre care directoul general Balanescu, si-ar fi primit salariile intregi.