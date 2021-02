Halucinant! Romania, 2021: Cum poate arata un contract al unui fotbalist din Liga 1 cu agentul sau! Obligatiile incredibile pe care le are 

In Romania anului 2021, fotbalistii se afla 'sub comanda' agentului!

Jurnalistul Decebal Radulescu a dezvaluit cum arata un contract pe care il are un fotbalist de la Universitatea Craiova cu agentul sau, chiar la finalul meciului de pe Oblemenco cu Hermannstadt.

Desi nu este mentionat numele jucatorului, clauzele contractuale sunt cu adevarat halucinante, dezavantajandu-l in mod clar pe fotbalist.

"Nu am mai vazut un asa contract de cand lucrez in presa sportiva. Durata contractului este de cinci ani. Denuntarea lui atrage penalitati de 300 000 de euro, incalcarea clauzei la fel. Dar contractul nu se intrerupe.

Jucatorul este obligat sa-i comunice managerului sau orice eveniment din viata personala, care ar putea avea impact in cariera sa sportiva. Clientul va semna orice contract care rezulta din activitatea pe care o practica, cat si orice contract care a fost obtinut in considerarea statului de fotbalist, sportiv sau persoana publica pe care clientul il are, doar cu acordul managerului", a explicat jurnalistul pentru Digi Sport.

Mai mult decat atat, fotbalistul este obligat sa ii trimita extrase din conturile bancare agentului, de fiecare data cand i se solicita si trebuie sa ii plateasca 10% din ventituri managerului sau.

Jucatorul are dreptul sa semneze orice fel de contracte doar daca primeste acordul agentului sau, iar in cazul in care nu respecta contractul, ca garantie sunt puse bunurile sale mobile, prezente si viitoare, conform intelegerii.