Vor sa-i SCADA salariul lui Radu Stefan! Ultima oferta facuta de Lazio pentru un nou contract

Stefan Radu evolueaza pentru echipa din capitala Italiei din 2008, cand a fost transferat de la Dinamo pentru 5 milioane de euro.

Devenit intre timp o legenda a clubului, unde a reusit sa castige 3 Cupe ale Italiei si 3 Supercupe, Radu Stefan are oferta de prelugire a contractului pana in vara lui 2022. Conform celor de la "Il Messaggero" fundasul roman trebuie sa aiba pretentii financiare scazute fata de contractul actual data fiind situatia economica si varsta jucatorului.

In prezent, Radu Stefan castiga 1,4 milioane de euro pe sezon, iar, daca va ajunge la o intelegere pentru prelungirea contractului, urmeaza sa castige 1,2 milioane de euro, cu tot cu bonusuri. Radu are parte de apreciere din partea fostelor legende ale clubului, care cred ca Lazio trebuie sa faca orice efort pentru a-l pastra. Fost antrenor in Liga 1 la CFR, Steaua, Rapid sau Craiova, Cristiano Bergodi, si el un fost mare jucator de-ai lui Lazio, spune ca Radu trebuie tinut in club, chiar si dupa retragere.

"Stefan Radu m-a intrecut de mult cu prezentele la Lazio. El pentru mine este o surpriza placuta. Este un jucator extraordinar. Pacat ca a renuntat la nationala, e un pacat pentru el. Sa joci 13 ani la Lazio este ceva. Acolo e o presiune mare, mare. Nu e usor sa stai acolo asa mult timp. E ceva extraordinar. Il vad in cadrul clubului la Lazio, cand se retrage. Toti colegii il iubesc, conducerea e foarte multumita de el. E o legenda. Are sanse foarte mari sa ocupe un loc in conducerea clubului si consider eu ca poate face treaba buna. Il vad in functia asta. Radu este o persoana deosebita!", a marturisit Bergodi, la Look Sport.

Radu Stefan are 398 de prezente pentru Lazio in toate competitiile, unde a contribuit cu 8 goluri si 19 pase decisive. De altfel, a devenit jucatorul cu cele mai multe aparitii din istorie pentru Lazio In Serie A, cu 325 de jocuri pentru formatia din capitala Italiei.