Steaua București şi-a comemorat, miercuri, sportivii-eroi, pe Răducu Durbac şi Florică Murariu, care şi-au pierdut viaţa în timpul evenimentelor din decembrie 1989, informează News.ro.

La Monumentul Eroilor, din Cadrul Complexului Sportiv Steaua, în prezenţa conducerii clubului Steaua, a reprezentanţilor Federaţiei Române de Rugby, dar şi a familiilor şi prietenilor celor doi mari rugbyşti, a avut loc o slujbă de pomenire.

Durbac a jucat 28 de meciuri la naţională făcând parte din echipa care învingea în 1974, Franţa, cu 15-10, iar Murariu a fost căpitanul României, cu 69 de meciuri disputate în tricoul cu frunza de stejar, fiind printre artizanii succesului cu Franţa, în 1980, 15-0.

Pe lângă cei doi ofiţeri de la Steaua, în acel decembrie s-au stins alţi patru tineri jucători cu vârste între 19 şi 21 de ani: Petre Astafei, Florin Butiri şi Bogdan Stan de la Rapid, precum şi Cristian Toporan de la Energia.

Steaua București: „Nu îi vom uita niciodată!”

„În fiecare an, în preajma Crăciunului, Steaua București își aduce aminte de rugbyștii care au căzut în timpul evenimentelor din 1989, apărând idealul unei națiuni libere.

Radu Durbac și Florică Murariu sunt cei doi mari rugbyști care au căzut la datorie, în timpul Revoluției. Jucători de echipă națională, extrem de valoroși, pentru care nici măcar istoria recentă nu a mai găsit înlocuitori.

Raducu Durbac (1944-1989)

– jucător de treisferturi, a cucerit 6 titluri naționale cu Steaua;

– 28 de selecții la echipa națională;

– antrenor de juniori si seniori (două titluri de campion național obținute);

– a participat la 8 ediții ale Campionatului European (FIRA) – două dintre ele câștigate;

– Maestru Emerit al Sportului.

Florica Murariu (1955-1989)

– component al liniei a treia, a fost căpitan al echipei Steaua și al echipei naționale;

– a câștigat 10 titluri de campion național;

– 69 de selecții pentru România;

– a participat la prima Cupă Mondială din 1987;

– a fost în teren la victoriile României cu Franța, Italia, Țara Galilor, Scoția;

– a fost convocat la selecționata mondială cu ocazia Centenarului Rugbyului Galez, desfășurat pe Arms Park;

– a participat la 12 ediții ale Campionatului European (FIRA) – trei dintre ele câștigate;

– Maestru Emerit al Sportului

Nu îi vom uita niciodată! Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, se arată în mesajul postat de Steaua pe Facebook.

