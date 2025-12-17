Dacă PSG a surclasat Interul cu 5-0 în finala UEFA Champions League, Flamengo a dispus cu 1-0 de Palmeiras în finala Cupei Libertadores.

PSG a făcut deplasarea în Qatar fără Achraf Hakimi, fiind singura absență notabilă din lotul lui Enrique.

Echipe probabile:

PSG:

Chevalier – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Barcola, Desire Doue, Kvaratskhelia.

Flamengo:

Rossi – Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro – Erick Pulgar, Jorginho – Carrascal, de Arrascaeta, Samuel Lino – Bruno Henrique.

Cele mai cunoscute nume din trupa lui Luis Filipe sunt: Danilo, Alex Sandro sau Jorginho.

Cotă europenilor la victorie este 1.70, ceea ce demonstrează că meciul va fi unul echilibrat.

Egalul - 4.05

Victorie pentru câștigătorii Cupei Libertadores, cotă 5.25.

În România, meciul nu va fi transmis de nicio televiziune , chiar dacă, pentru fotbalul mondial, finala Cupei Intercontinentale înseamnă destul de mult.

Înfruntarea va avea loc stadionul Ahmad bin Ali, Qatar, arenă care a găzduit meciuri de la Cupă Mondială.

Partida va fi condusă de Ismail Elfath și SUA, arbitru care acordă în medie 3,82 cartonașe galbene pe meci, și 0,26 roșii.

