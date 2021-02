Razvan Lucescu nu vrea sa plece gratis de la Al-Hilal! Ce le-a cerut arabilor pentru a-si rezilia contractul dupa a doua infrangere consecutiva

Al-Hilal a ajuns la doua infrangeri consecutive, iar Razvan Lucescu a fost bagat in sedinta de conducatorii clubului.

Potrivit publicatiei Goal Arabia, antrenorul roman a refuzat sa isi reziliere contractul si sa plece gratis de la echipa.

Infrangerea cu 3-2 in fata celor de la Abha nu a trecut neobservata de seici, care i-ar fi cerut lui Lucescu sa plece de la club, prin anularea contractului de comun acord.

Tehnicianul nu este, insa, de acord cu aceasta varianta si cere sa ii fie platita clauza de reziliere, care valoreaza cat salariul sau pe doua luni.

Razvan Lucescu o pregateste pe Al-Hilal din iulie 2019, iar in sezonul trecut a cucerit titlul de campion, Cupa si trofeul Ligii Campionilor Asiei.

In cele 69 de meciuri in care a stat pe banca arabilor, echipa a obtinut 45 de victorii si 15 remize, fiind invinsa doar de 9 ori.

In acest sezon, Al-Hilal este pe locul 2 in clasamentul din campionatul Arabiei Saudite, cu 30 de puncte acumulate dupa primele 16 meciuri. Lider este Al-Shabab, care are 32 de puncte.