Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, ar urma să plece la Polissya Zhytomyr, formație din prima ligă din Ucraina, scrie GSP.ro. În schimbul kosovarului, ardelenii vor încasa o sumă importantă, de 1,5 milioane de euro.



Emerllahu a plecat deja spre Ucraina, unde ar urma să semneze cu noua sa echipă, astfel că nu va fi la dispoziția lui Daniel Pancu pentru ultimul meci din 2025, pe care CFR Cluj îl va disputa la Botoșani.



Lindon Emerllahu a plecat de la CFR Cluj!



Polissya Zhytomyr este pe locul trei în Ucraina, după 16 etape, cu 30 de puncte, la cinci puncte de liderul-surpriză LNZ Cherkasy, aflată la egalitate cu Șahtior Donețk.



Mijlocașul kosovar s-a aflat și pe lista celor de la FCSB, dar Gigi Becali nu a fost dispus să plătească o sumă care să-l mulțumească pe Neluțu Varga.



Cu o etapă înainte de finalul anului 2025, CFR Cluj este abia pe locul 11, cu doar 23 de puncte după 20 de etape și la zece puncte distanță de zona play-off-ului.



În 2026, CFR Cluj va avea câteva meciuri crucicale pentru accederea în play-off. Va întâlni, printre altele, FCSB, Oțelul Galați, U Cluj, UTA Arad și Farul Constanța.

