"Hai, ma, Lucica, maaa!" Nu-l gaseau pe Filip! :))) Moment genial la conferinta FCSB! Ce a facut Teja

Stelistii se pregatesc pentru derby-ul de la Craiova, de maine.

La conferinta de presa de azi, langa Teja a venit Lucian Filip, care cel mai probabil va fi capitan maine seara pe Oblemenco.

Mijlocasul a intarziat cateva minute. A fost panica printre stelisti. "Trebuia sa ajunga, stia ca la si jumatate incepe", a incercat Teja sa explice. Ofiterul de presa al clubului a incercat sa-l sune, insa Filip n-avea telefonul la el. Venea direct de pe terenul de antrenament, unde iesise alaturi de colegi.

"Hai, ma, Lucica, maaa! Ce faci, te lasi asteptat? E presa aici sa te ia la intrebari", a glumit Teja cand Filip si-a facut, in sfarsit, aparitia, dupa cateva minute.

Titlul merge la Giurgiu pentru CFR daca FCSB nu bate Craiova

Liga duce trofeul Ligii 1 la Giurgiu luni seara daca FCSB nu castiga in fata Craiovei. Jucatorii lui Dan Petrescu pot sarbatori al doilea campionat la rand in cazul unei victorii in fata Astrei.