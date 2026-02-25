După 28 de etape desfășurate în sezonul regulat, echipa pregătită de Elias Charalambous ocupă locul 7 în clasament cu 43 de puncte. Campioana se află la trei lungimi în spatele lui FC Argeș, care se situează pe poziția a 6-a cu 46 de puncte.

FCSB are două partide cruciale de disputat în finalul sezonului regulat: cu UTA (duminică, 1 martie, de la 21:00) la Arad și cu ”U” Cluj la București în weekendul 7-8 (data exactă încă nu a fost stabilită)

Gino Iorgulescu: ”Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), consideră că dacă FCSB nu își va asigura prezența în play-off atunci va fi o pierdere nu doar pentru campioană, cât și pentru celelalte echipe din primele 6.

”După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit digisport.

EXCLUSIV ”O vezi pe FCSB în play-off?” Alexandru Bourceanu a spus ce va face campioana în ultimele două etape

Întrebat dacă o vede pe FCSB în play-off, după un sezon regulat extrem de modest făcut de campioana en-titre până acum, Alexandru Bourceanu (40 de ani) susține că echipa campioană va câștiga în ultimele două etape.

”(n.r. O vezi pe FCSB în play-off?) Cred că va câștiga următoarele două meciuri. Ținând cont de istoric și lotul pe care îl are au, care e obișnuit să facă performanță și pregătit pentru astfel de meciuri, astfel de finale, cred că vor câștiga ambele meciuri.

Acum, nu ține doar de ei să se califice! Ăsta e punctul dificil”, a spus fostul închizător pentru Sport.ro.