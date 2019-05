Nici macar Gigi Becali nu mai spera: ADIO, milioane de euro! Ce se intampla cu FCSB daca ia titlul: traseu incredibil de greu pana in grupele cupelor europene

Adio, milioane de euro!

Nici FCSB nu mai ajunge usor in grupe! N-o mai ajuta coeficientul. Daca ia titlul, CFR are misiune infernala in Champions League! "N-o sa avem echipa in grupele europene in urmatorii 5 ani", spune Sumudica!

FCSB va fi cap de serie pana in play-off, in Europa League. Acolo va da peste un nume greu! La fel s-ar intampla si daca ar fi campioana!



"Noi daca luam campionatul, avem un traseu bun pana in playoff, in playoff te spulbera", a declarat Gigi Becali.

CFR Cluj nu va fi cap de serie in niciun tur! In clasamentul coeficientilor, Romania a ajuns sub Liechtenstein.

"Sa fim fericiti ca jucam in grupele Europa League! Sincer sa fiu, nu! Nu cred ca o sa ajunga vrei echipa romaneasca in grupele Europa League sau Champions League!", a punctat si Mircea Rednic.