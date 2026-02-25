Ioan Ovidiu Sabău a comentat eliminarea surprinzătoare suferită de Inter Milano în fața lui Bodo/Glimt, în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.

Italienii, pregătiți de Cristi Chivu, au pierdut și returul, scor 1-2, iar norvegienii s-au calificat cu 5-2 la general.

Ioan Ovidiu Sabău a văzut Inter - Bodo/Glimt și a dat verdictul: „La cum s-a jucat...”

Tehnicianul a scos în evidență faptul că diferența de valoare și buget nu s-a văzut pe teren, chiar dacă Inter pornea mare favorită.

„La cum s-a jucat în ambele manșe, nu mă așteptam la acest rezultat. Bodø/Glimt a fost foarte disciplinată, a jucat cu încredere și nu s-a simțit deloc inferioară. Nu s-a simțit diferența de valoare sau de experiență. Asta m-a surprins foarte mult”, a declarat tehnicianul român la sptfm.ro.

În ciuda eșecului european, Inter rămâne lider autoritar în Serie A și este calificată în semifinalele Coppa Italia, unde luptă pentru un nou trofeu intern.

Bodo/Glimt își va afla adversara zilele viitoare și poate întâlni în optimi pe Manchester City sau Sporting Lisabona.