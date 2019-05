Corneliu Papura nu a glumit! :) A renuntat la CFR - Viitorul si s-a uitat la snooker! Ce se va intampla in timpul meciului cu FCSB!

Antrenorul Craiovei este un fan al snookerului.

Corneliu Papura s-a tinut de cuvant si a urmarit partida de snooker dintre Judd Trump si Ding Junhui. Intrebat dupa meciul cu Sepsi daca va urmari partida CFR - Viitorul, antrenorul Craiovei a spus ca prefera snookerul.

La conferinta de presa dinaintea duelului cu FCSB, Papura a dezvaluit ca nu si-a schimbat decizia si nu a urmarit meciul din Gruia. Tehnicianului Craiovei va avea o problema, insa, pentru ca finala turneului de snooker se va disputa la ora meciului cu FCSB. Jurnalistii au glumit cu acesta si l-au intrebat ce va face in acest caz.

"Sincer vorbind, vezi foarte multe meciuri. O sa vad acel meci (n.red. CFR - Viitorul) saptamana viitoare de vreo doua sau trei ori. La un moment dat esti suprasolicitat. La snooker, daca va intereseaza, a castigat Judd Trump.

(N.red. Finala de snooker e la aceeasi ora cu meciul. Ce vei face?) Chiar nu am avut timp, am fost foarte prins. Saptamana viitoare o voi visa pe CFR, nu stiu daca am timp sa ma uit la finala de snooker. Ma relaxeaza la fel cum ma relaxeaza sa citesc o carte, faci cu totul altceva pentru a schimba ideile, pentru ca vine o noua zi", a spus Papura inaintea meciului cu FCSB.

A preferat meciul de snooker

Dupa partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, Corneliu Papura a spus ca nu va urmari partida CFR - Viitorul, pentru ca are nevoie de odihna.

"Nu mă interesează, vreau doar să mă odihnesc. Să scap de uzură. Nici nu cred că o să mă uit la meci. Joacă Judd Trump şi Ding Junhui, cred că o să mă uit la snooker", a spus Corneliu Papura dupa meciul cu Sepsi.