Vesti proaste pentru FCSB si CFR! "O sa fim fericiti daca jucam in grupele Europa League" Mircea Rednic le spulbera sperantele rivalelor!

Mircea Rednic nu crede in sansele echipelor romanesti in Europa.

CFR Cluj este foarte aproape sa castige campionatul pentru al doilea an consecutiv si se pregateste de preliminariile Ligii Campionilor. Formatia lui Dan Petrescu nu va fi cap de serie nici macar in primul tur. FCSB, in schimb, va fi cap de serie in primele trei tururi preliminare din Europa League, insa in play-off ar putea sa nu mai beneficieze de acest avantaj.

Echipele romanesti au lipsit din grupele Champions League sau Europa League in acest an, iar Mircea Rednic este de parere ca situatia va fi si mai dificila in urmatoarele sezoane.

"O sa ne fie greu. O fim fericiti daca jucam in grupele Europa League. (N.red. Credeti ca poate ajunge o echipa din Romania in grupele Champions League sau Europa League?) Sincer sa fiu, nu, nu cred. Este foarte greu, trebuie sa investesti. Cum apare un jucator mai bun, imediat se vorbeste de plecare. Inteleg si jucatorii, inteleg si cluburile.

Uitati-va si la Gica Hagi. Produce jucatori, dar mai putin se gandeste la performanta. Daca vine performanta, e foarte bine, un bonus, dar el este preocupat sa creasca jucatori si la prima oferta foarte buna sa plece", a spus Mircea Rednic la conferinta de presa, inainte de partida cu Dunarea Calarasi.

Rednic vrea sistemul competitional din Belgia

Mircea Rednic nu este multumit de sistemul competitional din Liga 1 si este de parere ca ar trebui sa preluam modelul belgian.

"In Belgia, de exemplu, daca esti in play-out, mai primesti o sansa sa joci in cupele europene. Te duelezi cu o echipa din play-off la un baraj si asa ai sanse. La noi, in Liga 1, nu e asa... In play-out se vorbeste doar despre retrogradare, nu exista alt obiectiv. Toata lumea sta si vorbeste doar despre asta...

Incepi si faci calcule, nu vedeti ca deja si eu am inceput? De exemplu, Mediasul a avut un parcurs foarte bun, dupa ce a venit Edi Iordanescu. Si echipa trebuia sa se obisnuiasca cu el, era doar o chestiune de timp, vedeti ce bine merge acum?

Trebuie sa le dai sanse si celor din play-out. Momentan, nu avem ce face. Trebuie sa acceptam regulile care s-au implementat", a spus Rednic la conferinta de presa.