Hagi, interviu memorabil: "Ma simt puternic, asa cum eram eu odata!" Ce crede ca se va intampla dupa performanta nationalei de la Euro

Gica Hagi e de parere ca performanta nationalei U21 este un moment zero in fotbalul romanesc.

Hagi crede ca generatia U21 poate trage tot fotbalul romanesc dupa ea.

"In primul rand, performanta asta ne da speranta, ne motiveaza sa muncim. Sper sa ne organizam mai bine de acum, si cei mari, politicul, toata lumea sa inteleaga ca sportul e o prioritate. Te reprezinta in lume, iti face reclama. Noi, cei care muncim in fotbalul romanesc, selectam, muncim cu totii pentru Romania."

"Obiectivul final e sa scoatem oameni in strada pentru Romania.", spune Hagi, intr-un interviu pentru ProTV.

Interviul complet in playerul video de mai sus



"E singurul domeniu in care ne putem bate cu cei mai buni din lume!"



Hagi e de parere ca aceasta generatie ne poate face sa ne propunem obiective marete in fotbal. Chiar si titlul mondial.

"Romania e bogata, e o tara frumoasa, are putere, suntem creativi. Ne ramane doar sa ne organizam bine si sa credem, sa avem aceasta mentalitate de a deveni cei mai buni. Nu stii daca vei deveni, dar trebuie sa iti propui."

"Daca nu ai obiectivul asta, nu ai cum sa realizezi niciodata nimic. O sa existi, dar important nu este cel care exista, ci cel care se duce sus, care iese primul. Trebuie sa fii motivat."

"Cred ca Romania merita lucrul asta, pentru ca e o tara frumoasa si avem jucatori foarte, foarte buni."

"Ma simt puternic, asa cum eram inainte. Asa ma simt dupa meciul cu Franta. Performanta de a ajunge in semifinale a facut Romania sa fie iarasi puternica."

"E singurul domeniu in care putem sa ne batem cu cei mai buni din lume, sa fim campioni mondiali."



Hagi a purtat un tricou pe care scrie "I'm back" in timpul interviului de la ProTV

Pentru prima data in galeria Romaniei



La campionatul european U21, Hagi traieste pentru prima data experienta de a sta in galerie si de a striga pentru Romania, ca orice suporter.

"E fantastic, e ceva unic ce au facut si ce fac. Ei sunt artistii, ne arata ca exista o speranta si ne arata ca totul e posibil. Bravo lor!"

"Succesul e al copiilor, al antrenorilor care i-au descoperit."

"Am avut emotii, da, ca oricare. Sunt suporter acum."

"Tot fotbalul romanesc va profita de momentul asta. In primul rand, ne da speranta, ne motiveaza sa muncim."

"Eu zic ca jucam finala. S-a jucat o repriza marti, cu Franta, duminica o sa jucam a doua repriza. Eu asa cred, vom juca finala cu Franta."

"Cu Germania trebuie sa marcam doua goluri minim ca sa ne calificam. Nemtii iti marcheaza un gol, asa ca noi trebuie sa dam doua ca sa ne calificam", a mai spus Hagi pentru ProTV.