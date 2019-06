Pintilii, mesaj clar pentru Coman, Man si toti pustii lui Radoi! "Sa nu-i vad pe aici!" Ce spune despre semifinala cu Germania

Nationala U21 a Romaniei e in semifinale la EURO!

FCSB a invins cu 4-0 SR Brasov, in cel de-al doilea amical disputat de echipa lui Bogdan Andone in aceasta vara. Chiar daca tinerii jucatori au lipsit din lotul stelist, cei ramasi acasa nu le duc dorul.

Mihai Pintilii a vorbit dupa meci si a asigurat ca relatia dintre noul antrenor si jucatori este una foarte buna. De asemenea, capitanul celor de la FCSB a tinut sa le transmita un mesaj si coechipierilor care joaca acum la EURO, dar si intregii echipe nationale U21: sa nu se intoarca pana pe 30 iunie!

"Atmosfera de Liga 1. Un antrenament bun, multumim publicului din Brasov. Imi pare rau ca acest oras nu are echipa in Liga 1. Cand vedem ce suporteri au. Orice jucator mare care a fost la Steaua este binevenit. Noi am ramas in relatii foarte bune.

Pregatirea merge foarte bine, speram sa nu avem accidentari si sa o tinem pe aceeasi linie.

Ne bucuram, pleaca jucatorii, ii crestem pe cei care vin din spate.

Doamne ajuta! Benzar a plecat la mai bine, nu?! Asta e obiectivul, sa-si faca treaba si sa plece afara.

Relatia cu antrenorul e foarte buna. E un antrenor foarte bun. Ma simt foarte bine, sunt jucatori destui cu experienta care il vor ajuta cu tot ce are nevoie pe Bogdan Andone.

Cand incepe campionatul, noi vrem tot timpul locul 1. I-am zis-o si lui in fata, trebuie sa aiba putin noroc.

Nu e o presiune ca nu am luat titlul de atatia ani. Eu cand am venit, in 2012, nu se luase de 7 ani.

Sa dea Dumnezeu baietii din Italia sa stea acolo, sa nu vina pana cand nu vin cu trofeul acasa. Formeaza un grup foarte bun si se vede! Ce demonstreaza ei la U21 e ceva fantastic. Jos palaria si sunt magnifici! Speram sa faca pasul la echipa mare si sa faca si acolo tot asa bine. Nimeni nu ne dadea nicio sansa in grupe si uitati ca au terminat pe primul loc. Sa nu-i vad pe aici pana pe 30, pana nu vin cu trofeul.

Incerc sa-i ajut pe jucatorii tineri prin experienta mea. Eu sunt aici ca un parinte. Incerc sa-i ajut, sa le dau niste sfaturi", a spus Mihai Pintilii dupa amicalul cu SR Brasov.