ROMANIA U21-GERMANIA U21 | Presa din Germania AROGANTA la adresa Romaniei! "Nu se pot atinge de noi" Capitolul la care ii DOMINAM

Romania U21 va juca cu Germania, joi de la ora 19:00

Romania are o sansa uriasa de a juca finala EURO in Italia si San Marino. Joi se dueleaza cu nationala Germaniei, detinatoarea trofeului si marea favorita a acestui turneu. Nemtii au impresionat, insa si Romania a facut-o prin victoriile la scor cu Croatia si Anglia si remiza cu Franta, cealalta echipa calificata in semifinale din grupa.

Presa din Germania a anilzat parcursul Romaniei pana in acest moment la Euro si sunt de parere ca tricolorii nu le pot pune probleme nemtilor.

"Jucatorii romani nu se pot apropia din niciun punct de vedere de valoarea Germnaiei, dar au de partea lor un as important, miile de suporteri. Acestia au creat la fiecare meci o atmosfera incredibila, punand o presiune uriasa pe adversar si impingand jucatorii spre rezultate putin asteptate" a scris publicatia Kicker.

GERMANIA DA GOLGHETERUL EURO 2019!



Principalul pericol pentru Romania in meciul de joi este Luca Waldschmidt de la Eintracht Frankfurt, cu 5 goluri marcate. Si Marco Richter de la Augsburg e in topul marcatorilor, cu 3 reusite. Golgheterii Romaniei sunt George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman, toti cu cate doua goluri marcate.

BILETELE PENTRU MECIUL CU GERMANIA, LA 5 EURO!



FRF anunta ca organizatorii au pus in vanzare biletele pentru partida cu Germania de joi de la Bologna. Romanii au primit 5.588 de bilete, dar nu toate in aceleasi sectoare, ci dupa cum urmeaza:

- 3.088 de bilete in zona Curva San Luca (sectoarele A, B, C, D, K1 si K2)

- dupa epuizarea celor 3.088 de bilete, sunt disponibile alte 2.500 de bilete in zona Curva Ospiti (in continuarea zonei Curva San Luca)

- romanii vor putea achizitiona bilete si in zonele neutre ale stadionului, dincolo de zonele dedicate suporterilor nostri

Biletele sunt comercializate la pretul de 5 euro si pot fi cumparate:

- online, selectand SEMIFINAL BOLOGNA de pe AICI

- de la casele de bilete din Bologna, dupa urmatorul program:

26 iunie – casele de bilete din Piazza Della Pace (09:30 – 13:00 si 14:00 – 18:00)

27 iunie – casele de bilete din Piazza Della Pace + Via Andrea Costa (09:30 – 18:45)

Stadionul Stadionul Renato Dall’Ara din Bologna are o capacitate de 38,279 de bilete.

CELE 8 RECORDURI STABILITE DE ROMANIA U21



1 Cea mai mare performanta din istorie la nivel U21

2 Cea mai bun aparare din Europa: 7 goluri in 13 meciuri

3 2 ani de invincibilitate in partide oficiale U21 (13 meciuri)

4 Record istoric de spectatori in preliminariile EURO (Cluj-Napoca)

5 George Puscas, golgheter all-time pentru Romania U21

6 Calificare dupa 56 de ani la Jocurile Olimpice

7 Primele semifinale de turneu final U21 si seniori

8 Cel mai tanar selectioner de la EURO 2019