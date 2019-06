BREAKING NEWS | Transferul unui jucator din nationala Romaniei U21 a fost anuntat in aceasta seara! FCSB l-a vrut in ultimul an

Un jucator despre care Becali a spus public ca si-l doreste s-a transferat.

Asa cum Sport.ro a anuntat in luna mai, Adrian Rus a plecat de la Sepsi OSK si va juca in sezonul viitor pentru MOL Vidi! Anuntul a fost facut oficial de site-ul vicecampioanei Ungariei in aceasta seara.



”Sunt fericit ca imi voi continua cariera la cea mai buna echipa din Ungaria. Este un pas urias in cariera mea. De-abia astept sa inceapa noul sezon. Sunt multi jucatori valorosi la Mol Vidi” a spus Adrian Rus pentru site-ul oficial al clubului.

MOL Vidi a terminat pe locul 2 in sezonul precedent al primei ligi din Ungaria si va juca in Europa League. Adrian Rus a fost integralist in partida Romaniei U21 cu Franta U21, scor 0-0.