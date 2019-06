Se anunta revenirea ANULUI! Gigi Buffon ar putea sa se INTOARCA la Juventus! 

Buffon ar putea sa se intoarca la Juventus.

Gigi Buffon este foarte aproape sa se intoarca la Juventus. Dupa un singur sezon petrecut la PSG, legenda bianconerilor, care a ajuns la 41 de ani ar putea sa se intoarca la Juventus, anunta Sky Sports.



"Batrana Doamna" il lasa pe Mattia Perin, rezerva lui Szczesny, sa plece, iar in locul sau ar putea sa se intoarca Buffon. Au mai fost discutii si cu Pepe Reina de la AC Milan, dar acesta a dezvaluit ca vrea sa ramana la Milano.

Buffon ar semna un contract pe un an cu Juve si ar veni alaturi de Cristiano Ronaldo pentru a castiga trofeul Champions League, singura comptetiei pe care nu a castigat-o in cariera.

BREAKING: Gigi Buffon is set to return to Juventus. He’s close to agreeing a one-year contract and he’ll be Wojciech Szczęsny’s back-up. (Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/UkXLnVddPw