Gregory Tade, un nume ce stârnește emoție pentru trei echipe diferite din România. Ex-CFR Cluj, FCSB și Dinamo, atacantul în vârstă de 39 de ani a oferit un interviu amplu pentru Sport.ro în care, printre altele, l-am provocat să alcătuiască un prim „11” cu foști coechipieri.

Gregory Tade a făcut primul „11” ideal: „N-am avea adversari în Superliga!”

Poți să faci un top al celor mai buni fundași cu care ai jucat în România?

Dacă vorbim de o linie de patru, voi merge așa. Fundaș stânga va fi Mario Camora, fundaș central Ricardo Cadu, al doilea fundaș central Fernando Varela. Pe poziția de fundaș dreapta voi merge pe Jean Alcenat.

Și un „cel mai bun 11” al jucătorilor alături de care ai jucat în România?

Păi, în poartă, e greu... l-am avut pe Mario Felgueiras și pe Niță. Aș spune Niță. În apărare ți-am zis, Camora – Cadu – Varela – Alcenat.

La mijloc, trei jucători: Muniru, Breveld și Țucudean. În față, pe dreapta... voi merge pe Damian Djokovic, pe stânga Juju (n.r - Jugurtha Hamroun) și în atac eu.

Echipa asta, în Superliga de acum, ar „omorî” pe toată lumea. Îți spun! N-am avea adversari! Am avea lideri în vestiar, am putea juca și presiune sus, și fotbal combinativ, și direct.

Cine este Gregory Tade

Golgheter, bestie, letal, așa l-aș descrie pe Gregory Tade, fostul atacant de la CFR, FCSB și Dinamo. Ajuns în România în 2013, vârful de 1,82 m a avut parte de un prim sezon destul de modest, urmat de apogeul carierei sale.



În stagiunea 2014/15, Gregory Tade avea să înscrie nu mai puțin de 18 goluri în primul eșalon fotbalistic românesc, cifre ce îi aduceau prima și singura distincție de „cel mai bun marcator al Ligii” din cariera sa.



După perioada de glorie de la CFR Cluj, unde a înregistrat 23 de goluri și patru assisturi, avea să fie cumpărat de rivala FCSB pentru 500.000 de euro. În Capitală, deși a fost adus cu mare tam-tam, a fost marginalizat și „izgonit” după doar un sezon. În tricoul trupei lui Gigi Becali a înregistrat 37 de meciuri, a marcat șapte goluri și a livrat cinci pase decisive.



La mijlocul anului 2016 atacantul avea să părăsească România, dar nu pentru mult, întrucât după episoade în Qatar (Qatar SC) și Israel (Maccabi Petah Tikva), avea să se reîntoarcă pe meleagurile noastre.



La data de 1 decembrie 2019, „Câinii” anunțau că atacantul se alătura lor. Transferul a fost prefectat de fiica lui Mircea Rednic, după cum Sport.ro a scris aici, dar Tade nu avea să joace nici măcar un minut, din varii motive prezentate de site-ul nostru în articolul prezentat anterior.



Înainte de retragere, Tade a mai evoluat în Scoția, țara unde s-a și lansat în „fotbalul mare” la echipe precum Clyde FC și Cumbernauld CFC. Tot acolo s-a și stabilit cu familia.