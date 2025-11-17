EXCLUSIV Fostul atacant de la FCSB și-a schimbat viața radical după retragere: „Noi nu câștigăm banii lui Ronaldo”

Fostul atacant de la FCSB și-a schimbat viața radical după retragere: „Noi nu câștigăm banii lui Ronaldo"
Ionut Stoica
Atacantul a fost golgheterul României acum mai bine de 10 ani.

gregory tade FCSB CFR Cluj
Gregory Tade, fostul atacant al celor de la CFR Cluj, FCSB și Dinamo, trăiește astăzi o viață complet diferită față de perioada în care marca în Liga 1.

Revenit definitiv în Scoția, țara în care și-a început cariera, francezul în vârstă de 39 de ani a renunțat de tot la fotbal și s-a orientat către un domeniu stabil, departe de lumina reflectoarelor.

Fostul atacant de la FCSB și-a schimbat viața radical după retragere: „Noi nu câștigăm banii lui Ronaldo”

După retragere, Tade s-a reinventat. Lucrează ca broker de asigurări, promovează un stil de viață sănătos prin Herbalife și administrează o mică afacere în Franța. Fostul golgheter al Ligii 1 spune că s-a întors, de fapt, la drumul pe care îl avea înainte de a deveni fotbalist profesionist.

„Încă sunt în formă bună. Sunt mai în formă acum, de când sunt mai în vârstă, asta sigur. Fac mai multe lucruri acum. Lucrez cu Herbalife, am jobul meu normal la o companie de asigurări și mai am și o mică afacere în Franța.

De fapt, chiar înainte să joc fotbal profesionist, eu deja lucram. La început jucam fotbal part-time. Când am trecut la full-time, mi-am lăsat jobul.

Dar mereu am spus: noi nu câștigăm banii lui Ronaldo, așa că după fotbal mă întorc la muncă, ca oamenii normali. Asta fac acum: mă trezesc dimineața, duc copiii la școală și apoi merg la muncă”, a spus Gregory Tade pentru Sport.ro.

Stabilit în Glasgow, francezul vorbește cu nostalgie despre perioada petrecută în România. A fost idol în Gruia, unde a devenit golgheterul Ligii 1, de unde avea să fie transferat la FCSB din 2015, pentru 500.000 de euro.

La Dinamo a rezistat însă doar două luni, apoi a decis să pună capăt carierei, înainte de a încerca o ultimă aventură în ligile inferioare din Scoția.

