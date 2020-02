Golul sau tocmai a scos-o pe Dinamo din play-off, dar el merge in PCH la derby-ul cu FCSB! Ce anunt a facut fotbalistul

Catalin Tira a recunoscut imediat dupa Voluntari - Dinamo (2-1) ca regreta golul marcat impotriva echipei pe care o sustine.

Tira a inscris in partida care a lasat-o pe Dinamo matematic in afara zonei play-off. Spera ca fanii nu sunt foarte suparati pe el. Va fi printre ei la derby-ul cu FCSB, de duminica. Tira a contribuit decisiv si la o alta victorie mare a Voluntariului, 2-1 cu Chindia, in aceasta seara. Venit de pe banca, varful a adus victoria pentru echipa lui Teja in minutul 3 al prelungirilor.

"Am 5 goluri in total, sunt bucuros, sper sa nu-mi dezamagesc echipa, staff-ul, sa-mi fac treaba mereu. Cand ma baga Mister, imi fac datoria. Avem nevoie de puncte. Duminica o sa merg la derby. Atmosfera va fi fantastica, sper sa vad un fotbal frumos, cu o atmosfera frumoasa in tribuna - coregrafia lui Dinamo... Sper sa castige! FCSB are jucatori de calitate, dar derby-urile sunt altfel, nu mai conteaza valoarea individuala", a spus Tira pentru www.sport.ro.

Tweet Dinamo FCSB Citeste si: