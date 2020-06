"Putin conta pentru mine ca avea Tanase banderola!" Cine era adevaratul lider al FCSB-ului! Dezvaluirea lui Gnohere: "Toata lumea stia asta"

Gnohere a povestit ce credeau colegii din vestiar despre Florin Tanase, in momentul cand acesta purta banderola de capitan.

Mihai Pintilii era capitanul de drept al lui FCSB, dar acesta a refuzat sa mai poarte banderola.

Atacantul francez a declarat ca in momentul cand Pintilii juca, chiar daca banderola nu era pe umarul sau, toata lumea stia cine este adevaratul lider.

"Noi, in vestiar, nu avem de ce sa mintim, cand Pintilii juca, chiar daca nu avea banderola, toata lumea stia ca Pintilii este capitanul. Intelegi? Sunt niste oameni care sunt automat capitani. Apoi, putin conta pentru mine ca avea Tanase banderola", a declarat pentru ProSport "Bizonul".

De asemenea, Harlem a precizat ca a avut o relatie buna cu Tanase si ca nu avea nicio problema cu faptul ca el era capitan.

"Tanase, nu pot spune ca nu trebuia sa fie capitan sau ca nu este un capitan. A fost capitanul meu doi ani cat am fost acolo si a fost bun. Noi doi ne-am inteles foarte bine si nu am nici o problema in ceea ce priveste asta", a povestit Gnohere.