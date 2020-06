Harlem Gnohere da de pamant cu Gigi Becali! "Voia sa ma vanda cu 10 milioane si acum e fericit ca am plecat!" 'Bizonul', detalii din vestiar: ce spune de salariul lui Vintila

Dupa despartirea de FCSB, atacantul francez a povestit care a fost de fapt relatia sa cu clubul si de ce a ales sa plece mai bine liber de contract.

Gnohere a declarat ca fost bagat in somaj tehnic fara sa i se propuna micsorarea salariului la fel cum a procedat clubul si cu alti jucatori. "Bizonul" a pus ca daca i se propunea micsorarea salariului el ar fi acceptat.

Fostul jucator al lui Dinamo a aruncat cu sageti in continuare catre actualul antrenor Bogdan Vintila, despre care a spus ca el isi primeste salariul intreg si acum.

"Eu ma simt bine, foarte bine dupa ce acum am devenit liber. Pentru ca ma pot angaja unde vreau eu si, din acest motiv, ma simt foarte bine. Nu i-am luat bani domnului Becali. I-am zis ca vreau doar sa plec, ca renunt la anul pe care-l mai aveam de contract, ca vreau doar sa plec, pentru ca stiu foarte bine cum e. Dar, inainte sa avem probleme cu contractele, eram deja in somaj tehnic. Deci, eu pot spune ca nu m-au intrebat :Bizonule, putem sa-ti micsoram salariul precum celorlalti jucatori?. Si daca m-ar fi intrebat, eu as fi zis da. Cand este somaj tehnic si antrenorul primeste tot salariul, iar tu doar 800 de euro, atunci este o problema", a declarat Gnohere pentru ProSport.

De asemenea, Harlem s-a aratat uimit despre cat de repede isi poate schimba parerea Gigi Becali despre jucatori.

"De exemplu, ieri am primit un mesaj de la un suporter pe Instagram care zicea ca Becali a spus dupa meciul cu Hajduk, impotriva croatilor, cand am dat cele doua goluri, unul in ultimul minut, ca Bizonul nu pleaca si ca daca pleaca il vand pe 10 milioane. Iar azi spune ca este fericit ca am plecat, ca nu am jucat unele meciuri pentru ca eram gras. De cand joc eu fotbal, nu am cunoscut niciodata un presedinte de club care, dupa fiecare meci, sa-si critice jucatorii. Este prima data", a povestit Bizonul.