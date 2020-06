Harlem Gnohere a dat cartile pe fata si a povestit cum se comporta Vintila cu el. "Jucam impotriva Craiovei, si el nu ma ia in lot"

Harlem Gnohere a plecat saptamana trecuta de la FCSB liber de contract, chiar daca mai avea un an din actuala intelegere.

Francezul a povestit care a fost relatia sa cu Bogdan Vintila si cum se comporta antrenorul roman cu el.

" Domnule antrenor, vom juca impotriva Craiovei saptamana urmatoare, era saptamana cu meciul echipei nationale si apoi jucam impotriva Craiovei. Ma duc la el si ii spun: Domnule antrenor, vine nasterea fiicei mele, pot sa ma duc?. El tocmai sosise la echipa. Si-mi spune: O sa vedem. Zic: Cum adica o sa vedem? Nu, vreau sa plec la nasterea fiicei mele", a declarat Gnohere pentru ProSport

Dupa acest episod, francezul a spus ca a plecat in Belgia doar pentru doua zile, iar la meciul contra Craiovei, Vintila l-a lasat in fara echipei.

"Mi-a zis ca am doua zile sa ma duc si sa ma si intorc, trebuia intr-o joi, am zis bine, fie. Am revenit, jucam impotriva Craiovei, si el nu ma ia in lot. Eu nu sunt in lot. Lasa-ma acasa" a povestit atacantul francez.