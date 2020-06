Gnohere, furios dupa ce Becali i-a interzis transferul de un milion de euro! "Oricine s-ar supara daca i-ar fi interzis sa plece!" 

Harlem Gnohere si-a incheiat intelegera cu FCSB acum doua zile si a ramas liber de contract.

Fostul atacant al lui FCSB a declarat ca despartirea de echipa patronata de Gigi Becali a fost singura solutie, tinand cont ca in ultimul an antrenorii nu l-au mai luat in calcul la fel de mult.

"Am ajuns la o despartire pentru ca era singura solutie pentru mine si FCSB. Nu, nu m-am simtit fortat sa fac asta, a venit pandemia si am considerat ca este mai bine sa inchei contractul. Nu am ce reprosa, m-am inteles bine si cu MM si cu Mache si cu jucatorii. Apreciez relatia avuta si nu se pune problema de asa ceva", a declarat francezul pentru PRO X.

De asemenea, el a vorbit si despre oferta primita in iarna de un milion de euro pe care Gigi Becali a refuzat-o.

"In ultimul an, antrenorul a decis sa nu ma mai foloseasca. Nu mai vreau sa vorbesc despre antrenor, am spus deja, dar se stie cine ia deciziile la echipa si cine alcatuieste echipa. Eu am decis sa plec, am avut o relatie destul de buna cu domnul Becali, insa vreau sa imi decid singur viitorul.Am avut oferta de un milion, oricine s-ar supara daca i-ar fi interzis sa plece pe o astfel de suma. Cand am marcat mult pentru FCSB si in cupele europene a fost un moment foarte bun sa plec de la echipa", a spus Gnohere pentru PRO X.