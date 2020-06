Proaspat plecat de la FCSB, Harlem Gnohere stie sigur cine va castiga Liga 1! Raspunsul francezului il va infuria pe Becali

Harlem Gnohere s-a despartit de FCSB acum doua zile chiar daca mai avea 1 an de contract.

Francezul nu a mai intrat in planurile de viitor ale lui Vintila si a devenit rezerva in ultimul timp. Cel mai bun marcator al ros-albastrilor din ultimii doi ani este liber de contract si se spune ca ar putea ajunge la Hermannstadt, unde Anamaria Prodan il doreste sau la Dinamo.

Intrebat cine va castiga campionatul anul acesta, Harlem a declarat ca si-ar dori sa castige FCSB, dar crede ca CFR pleaca cu prima sansa.

"Clujul va castiga Liga 1, asa cred. CFR e o echipa cu multa experienta, cu un antrenor cu multa experienta, are puncte avans, e o echipa experimentata. Eu as vrea sa castige FCSB, dar cred ca CFR o va face pana la urma!", a declarat Gnohere pentru DigiSport.

In cei 3 ani petrecuti in tricoul lui FCSB, atacantul francez a evoluat in 115 partide, a inscris 51 de goluri si a oferit 6 pase decisive.