"Gigi, tata, cu religia mea nu se glumeste!" Gluma care l-a scos din sarite pe Mansour! De ce a ratat transferul la Steaua

Gueye Mansour e unul dintre cei mai spectaculosi atacanti straini care au ajuns in Romania.

Fost atacant la Poli Timisoara, Gueye Mansour joaca acum la Ripensia, acolo unde este golgheterul echipei.

Mansour a fost aproape de Steaua dupa ce le-a dat gol ros-albastrilor din foarfeca, insa o gluma facuta de Becali l-a facut sa refuze contractul. Becali i-a spus atunci sa-si schimbe religia ca sa semneze cu Steaua. Mansour e musulman si spune ca nu accepte glume pe aceasta tema.

"Gigi e prietenul meu. Mi-ar placea sa-l mai vad fata in fata. Pacat ca n-am tinut legatura, ca nu s-a concretizat acel transfer.

Am trait momente frumoase la Timisoara, apoi oricine isi doreste sa ajunga la Steaua, la Dinamo. Au trecut...

M-am enervat pentru ca a facut o gluma care nu se face. Cu religia. A zis ca daca vreau la Steaua, sa renunt la religia musulmana si sa trec la ortodoxie. Ulterior, a spus ca a glumit, dar ce gluma e asta? Nu se rade cu astfel de detalii! Cand am auzit, mi s-a intunecat mintea.

Eram foarte aproape de a bate palma, vorbeam mult, actele erau facute. Voiam sa vin din tot sufletul, deja ma gandeam la antrenamente.

As alege Steaua si acum, clar, dar fara glume de acest gen. N-as renunta pentru nimic in lume la religia mea. Sunt lucruri peste care nu trec. Religia n-are nicio treaba cu fotbalul. Eu ma duc la moschee, el la biserica, trebuie sa ne respectam. Fotbalul e altceva.

Gigi, tata, Mansi iti spune ca te iubeste foarte mult. Hai Steaua! Sa mearga cat mai departe si sa ia trofee. Doamne ajuta!", a spus Mansour in Gazeta Sporturilor.