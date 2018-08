EXPLOZIE in vestiar inaintea meciului care decide soarta FCSB in Europa League! Dezvaluiri de ultima ora

Stelistii au motive sa zambeasca dupa ultimele informatii aparute din tabara lui Hajduk.

Desi au jucat bine la Split, croatii par sa fi uitat meciul din urma cu o saptamana si importanta returului de la Bucuresti. Capitanul Nizic le-a transmis sefilor ca nu mai joaca pentru echipa. Nizic castiga doar 60 000 de euro pe an si a avut o propunere uriasa din Turcia, de la Goztepe, in valaore de un milion de euro pe an. Hajduk nu s-a inteles insa cu echipa din Superliga, spre disperarea lui Nizic.

Negocierile s-au inchis definitiv, dupa ce Goztepe s-a reorientat si a semnat cu un alt fotbalist pe aceeasi pozitie. Nizic, aflat de 6 ani la Split, si-a iesit din minti si se afla intr-un scandal monstru cu clubul. Nu e singura problema a antrenorului Kopic. Dupa ce a decis ca banderola sa ajunga la Juranovic, Caktas, cel care a purtat-o in startul sezonului, s-a plans atat colegilor cat si sefilor de tratamentul primit. O alta problema importanta la Hajduk: Steliano Filip. Fostul dinamovist castiga 250 000 de euro pe an, dar nu e parte din planurile clubului si a fost trecut pe lista de transferuri, fara a i se gasi pana acum o varianta de plecare.



