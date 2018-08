FCSB striga mobilizarea pentru o seara mare! Cate bilete s-au vandut pana acum si cati suporteri sunt asteptati joi seara // FCSB - Hajduk, joi la PRO TV

PRO TV transmite joi FCSB - Hajduk Split, de la ora 21:30.

"Atuul nostru in meciul de joi e faptul ca jucam pe teren propriu. Ii vom avea in spate pe suporterii nostri. Ii rugam sa vina in numar cat mai mare la stadion", a fost mesajul lui Dica pentru stelisti dupa victoria cu Gaz Metan.

Daca la meciul cu Radar tribunele au fost mai mult goale, oficialii clubului FCSB se asteapta la o asistenta de 30.000 de suporteri pentru meciul cu Hajduk.

Pana astazi s-au vandut putin peste 5000 de bilete, in online, iar de maine tichetele vor fi disponibile si la casele de la stadion.

Pretul unui bilet la peluza este de 20 de lei.

Casele de bilete vor fi deschise intre orele 11:00 si 19:00, iar joi programul se prelungeste pana la ora meciului, 21:30.

