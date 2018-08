Dinamo are viitor: 1-0 cu echipa lui Hagi si Dinamo o egaleaza pe FCSB in clasament!

Urmarim si comentam impreuna DINAMO - VIITORUL pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

FINAL DE MECI - Dinamo se impune cu 1-0 pe teren propriu. Am avut parte de un meci total diferit in comparatie cu cel din sezonul trecut cand am vazut nu mai putin de 4 goluri in Stefan Cel Mare. Formatia antrenata de Bratu o egaleaza la puncte pe FCSB.

Min 85 - Si Matan primeste galben pentru proteste

Min 78 - Schimbare la Dinamo. Iese Daniel Popa si intra Mircea Axente

Min 77 - Si Ricardo Grigore primeste cartonas galben dupa un fault la mijlocul terenului.

Min 75 - Cartonas galben pentru Ianis Hagi dupa un fault in atac.

Min 74 - Galben pentru Denis Ciubotariu dupa un fault asupra lui Dragus.

Min 67 - Ocazie mare pentru Dinamo. Saloamo rateaza din fata portii dupa ce Nistor a driblat doi adversari si a pasat lasandu-l pe Salomao singur cu portarul.

Min 64 - Ricardo Grigore trimite un sut periculos spre poarta celor de la Viitorul

Min 62 - Hagi trimite periculos spre poarta din lovitura libera, dar Penedo are o interventie sigura.

Min 60 - Sut periculos al lui Vana. Mingea a fost deviata si trece putin peste poarta. Corner pentru VIitorul

Min 55 - Matan si Ciobanu intra la Viitorul. Sunt scosi din teren Mladen si Achim.

Viitorul preseaza incercand sa revina pe tabela.

Incepe repriza secunda. Nu s-au produs modificari in cele doua distributii.

Este 1-0 la pauza. Este 2-1 pentru Viitorul la suturi pe poarta. Baietii lui Hagi conduc si la posesie cu 55%.

Min 42 - Ocazie pentru Viitorul. Luchin trimite pe langa poarta dupa centrarea lui Ianis Hagi.

Min 34 - GOOOOOL! May deschide scorul din pasa lui Popa. Atacantul lui Dinamo a reusit sa-i treaca mingea printre picioare lui Tiru si apoi a pasat ideal in 6 metri catre May.

Partida este saraca in ocazii. In prima jumatate de ora niciuna dintre echipe nu a avut o situatie periculoasa.

Min 30 - May trage pe langa poarta din afara careului.

Min 24 - Mladen primeste primul cartonas galben al partidei

Min 16 - Sut periculos al lui Artean. Prima ocazie pentru VIitorul.

Min 11 - Nistor trimite primul sut pe poarta aparata de Cojocaru.

Istvan Kovacs este arbitrul partidei din Stefan Cel Mare. Acesta este ajutat de tusierii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene.

UPDATE: Danciulescu nu crede ca Hagi a refuzat sa vina in Stefan cel Mare pentru ca e deranjat de insultele suporterilor dinamovisti.

"Hai sa fim seriosi, oricum nici nu avem prea multi suporteri in tribune in seara asta", s-a amuzat Danciulescu.

UPDATE: Gica Hagi nu va fi prezent la meci. DigiSport anunta ca Hagi ar fi luat aceasta decizie pentru ca este injurat de fiecare data in Stefan cel Mare si nu mai vrea sa auda insultele dinamovistilor din tribune.

Hagi e suspendat pentru acest meci, dar a refuzat sa vina sa vada meciul din tribune.



ECHIPELE DE START

DINAMO: Penedo - Corbu, Popescu, Ciobotariu, Olteanu, Mihlangu, Grigore, Sorescu, Nistor, Salomao, Popa

VIITORUL: Cojocaru - Lopes, Tiru, Luchin, De Noouer, Achim, Mladen, Artean, Hagi, Dragus, Vana

Dinamo - Viitorul, ora 21:00, este meciul care inchide etapa a patra din Lga 1.

Dinamo - Viitorul reprezinta prima intalnire dintre Florin Bratu si Gica Hagi. De asemenea, va fi si confruntarea dintre echipele cu cele mai mici medii de varsta. Dinamo are media de varsta de 24 de ani, in timp ce Viitorul are o medie de 22 ani si 11 luni.

Ultimul meci dintre cele doua, in sezonul regulat al editii trecute de campionat, a fost castigat categoric de Viitorul. Chitu, Tucudean, Eric si Vina au marcat pentru un 4-0 incredibil al echipei lui Hagi. De altfel, toate cele sase victorii ale Viitorului in fata lui Dinamo s-au inregistrat in "Stefan cel Mare".