Titularul de la FCSB caruia i se pregateste plecarea! Declaratia lui Gigi Becali care anunta "sfarsitul"

Gigi Becali a criticat evolutia unuia dintre titularii de la FCSB.

Daca dupa meciul cu Gaz Matan, patronul FCSB l-a laudat pe Dragos Nedelcu, cel care a evoluat pe postul de fundas central, Becali nu a fost incantat de jocul lui Junior Morais.

"De criticat e faptul ca si echipa a 2-a trebuie sa castige meciurile din Liga 1, ca de aia sunt la Steaua. Eu nu stiu cu cine va juca Dica. Noi am stabilit sa avem doua echipe, sa jucam cu una in cupele europene si cu una in campionatul intern.

Maine il va inregistra pe Latovlevici pentru ca nu avem doi fundasi stanga. Man n-a jucat slab, a fost unul dintre cei mai buni. A fost schimbat in perspectiva meciului retur cu Hajduk.

Pana la urma, tot raul spre bine. Daca s-a accidentat Momcilovici, o sa jucam fundas central cu Nedelcu. E posibil sa il descoperim ca fundas central. Mi-a placut, chiar daca a facut doua greseli.

Junior Morais. Mai intreb si eu, care e treaba de luam goluri. Toata lumea imi zice ca omul lui Morais da mereu gol. Nu vine bine cu omul lui", a declarat Becali la Digi Sport.

"Noi il luam pe Latovleveci pentru fundas stanga. Facem un contract pe un an. Ne folosim si noi de el, se foloseste si el de noi. Junior Morais nu poate duce joi-duminica, joi-duminica", a explicat Becali la Pro X.

Astfel, nemultumindu-l pe patron, Junior Morais s-ar putea trezi exclus din lot dupa ce se finalizeaza venirea lui Latovlevici si dupa ce Momcilovic se recupereaza.