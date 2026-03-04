FOTO ȘI VIDEO Kader Keita, scos în cătușe de la audieri. Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kader Keita, mijlocașul ivorian de la Rapid, a fost audiat după accidentul pe care l-a provocat marți dimineață în București.

TAGS:
Kader KeitaRapid
Din articol

Kader Keita, scos în cătușe de la audieri. Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

Kader Keita a fost implicat într-un accident rutier, marți dimineață, în jurul orei 5:45. Fotbalistul de la Rapid a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani, care se afla pe trecerea de pietoni.  

Keita a părăsit locul accidentului fără încuviințarea Poliției, iar femeia s-a prezentat la Spitalul Floreasca, starea sa fiind destul de gravă.

Fotbalistul de la Rapid a fost audiat în cursul zilei de miercuri și a părăsit încătușat sediul Brigăzii Rutiere. Pentru Keita a fost stabilită o propunere de prelungire a arestului preventiv până la 30 de zile.

  • Kader keita rapid 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"La data de 3 martie, în jurul orei 5:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre strada Zamfir Nicolae și strada Gherghiței din sectorul 2, o femeie se află întinsă pe partea carosabilă și aparent prezenta leziuni în zona capului.

În jurul orei 7:00, Brigada Rutieră a fost informată de o unitate spitalicească că la camera de gard s-a prezentat o femeie care prezenta leziuni în urma unui accident de circulație. Pentru clarificarea situației, la unitatea spitalicească a fost direcționat un echipaj de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere.

În paralel, polițiștii din cadrul biroului de accidente cu autori necunoscuți au efectuat verificări de specialitate și au stabilit în mod cert că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul accidentului fără încuviințarea Poliției.

A fost stabilită identitatea conducătorului auto. În acest moment, autorul accidentului este reținut. În urma activităților desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, autorul accidentului urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Doamna a fost transportat de un echipaj medical la spital, unde inițial nu a știut că a fost victima unui accident de circulație. Doctorii au stabilit lucrul acesta și ne-au informat în jurul orei 7:00", a transmis purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

VIDEO cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei
ULTIMELE STIRI
Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului
Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului
Răzvan Burleanu, întrebat frontal: ”Poate Hagi să preia naționala după barajul cu Turcia?”
Răzvan Burleanu, întrebat frontal: ”Poate Hagi să preia naționala după barajul cu Turcia?”
Florin Bratu a revenit în Superliga și are o misiune infernală
Florin Bratu a revenit în Superliga și are o misiune infernală
Gigi Becali îi prelungește contractul jucătorului de la FCSB: ”Își dă viața”
Gigi Becali îi prelungește contractul jucătorului de la FCSB: ”Își dă viața”
După rateul de la Botafogo, fiul lui Carlo Ancelotti revine în staff-ul Braziliei
După rateul de la Botafogo, fiul lui Carlo Ancelotti revine în staff-ul Braziliei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

„Palmă” pentru FCSB! Echipa din play-out care depune dosarul pentru licența de Europa

„Palmă” pentru FCSB! Echipa din play-out care depune dosarul pentru licența de Europa

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Ar fi trădarea deceniului! Transferul care poate arunca Europa în aer în vară

Ar fi trădarea deceniului! Transferul care poate arunca Europa în aer în vară



Recomandarile redactiei
Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului
Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului
Răzvan Burleanu, întrebat frontal: ”Poate Hagi să preia naționala după barajul cu Turcia?”
Răzvan Burleanu, întrebat frontal: ”Poate Hagi să preia naționala după barajul cu Turcia?”
Gigi Becali îi prelungește contractul jucătorului de la FCSB: ”Își dă viața”
Gigi Becali îi prelungește contractul jucătorului de la FCSB: ”Își dă viața”
Florin Bratu a revenit în Superliga și are o misiune infernală
Florin Bratu a revenit în Superliga și are o misiune infernală
Clasamentul în care Mitriță apare după Messi: „L’Equipe“ a publicat cifrele
Clasamentul în care Mitriță apare după Messi: „L’Equipe“ a publicat cifrele
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu și CFR Cluj, litigiu cu Rapid! Suma care a declanșat conflictul
Dan Petrescu și CFR Cluj, litigiu cu Rapid! Suma care a declanșat conflictul
Patru stranieri din fotbalul românesc și cinci jucători cu origini românești s-au calificat deja la Mondiale!
Patru stranieri din fotbalul românesc și cinci jucători cu origini românești s-au calificat deja la Mondiale!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

stirileprotv NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

stirileprotv Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

stirileprotv Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!