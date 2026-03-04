Kader Keita, scos în cătușe de la audieri. Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

Fotbalistul de la Rapid a fost audiat în cursul zilei de miercuri și a părăsit încătușat sediul Brigăzii Rutiere. Pentru Keita a fost stabilită o propunere de prelungire a arestului preventiv până la 30 de zile.

Keita a părăsit locul accidentului fără încuviințarea Poliției, iar femeia s-a prezentat la Spitalul Floreasca, starea sa fiind destul de gravă.

Kader Keita a fost implicat într-un accident rutier, marți dimineață, în jurul orei 5:45. Fotbalistul de la Rapid a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani, care se afla pe trecerea de pietoni.

"La data de 3 martie, în jurul orei 5:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre strada Zamfir Nicolae și strada Gherghiței din sectorul 2, o femeie se află întinsă pe partea carosabilă și aparent prezenta leziuni în zona capului.

În jurul orei 7:00, Brigada Rutieră a fost informată de o unitate spitalicească că la camera de gard s-a prezentat o femeie care prezenta leziuni în urma unui accident de circulație. Pentru clarificarea situației, la unitatea spitalicească a fost direcționat un echipaj de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere.

În paralel, polițiștii din cadrul biroului de accidente cu autori necunoscuți au efectuat verificări de specialitate și au stabilit în mod cert că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul accidentului fără încuviințarea Poliției.

A fost stabilită identitatea conducătorului auto. În acest moment, autorul accidentului este reținut. În urma activităților desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, autorul accidentului urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Doamna a fost transportat de un echipaj medical la spital, unde inițial nu a știut că a fost victima unui accident de circulație. Doctorii au stabilit lucrul acesta și ne-au informat în jurul orei 7:00", a transmis purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

