LIVE TEXT Universitatea Craiova - CFR Cluj, derby pentru calificarea în semifinalele Cupei!

Universitatea Craiova - CFR Cluj, derby pentru calificarea în semifinalele Cupei! Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din sferturile Cupei României, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Universitatea Craiova - CFR ClujUniversitatea CraiovaCFR ClujCupa Romanieisferturi Cupa
Din articol

Universitatea Craiova - CFR Cluj

LIVE TEXT pe Sport.ro, Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc de la ora 20:30 în sferturile de finală ale Cupei României.

În primul sfert, ieri, U Cluj – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-1 (O. Mendy ’73, Macalou ’81 / Simba ’52).

1 e numărul înfrângerilor suferite de olteni pe teren propriu în fața vreunei echipe românești de la începutul sezonului, din vara lui 2025 și până azi! Doar UTA Arad a reușit să strice linia remarcabilă de palmares pe teren propriu a Universității.

CFR Cluj este deținătoarea trofeului Cupei României

5 trofee Cupa României se află în palmaresul ardelenilor, CFR fiind deținătoarea trofeului după finala din 2025, ediție în care a trecut tocmai de Universitatea Craiova în sferturile de finală, după 1-1 și penalty-uri în Gruia!

2021 e anul în care Universitatea Craiova a câștigat ultima Cupă, ajungând astfel la 7 în palmares. Culmea, în acea ediție a eliminat pe CFR Cluj, cu 1-0 pe teren propriu, în optimile de finală! Info: FRF

Programul meciurilor din sferturile Cupei

Marți, 3 martie

U Cluj – FC Hermannstadt 2-1

Miercuri, 4 martie

FC Argeș – Gloria Bistrița (D2) (ora 17:30)

Universitatea Craiova – CFR Cluj (ora 20:30)

Joi, 5 martie

Dinamo – Metalul Buzău (D2) (ora 20:30)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Să rămână în Dubai!” Influencerii francezi, cu milioane de followeri, au devenit ţinta ironiilor după izbucnirea războiului
„Să rămână în Dubai!” Influencerii francezi, cu milioane de followeri, au devenit ţinta ironiilor după izbucnirea războiului
ARTICOLE PE SUBIECT
A fost mai aproape de FC Barcelona decât de FCSB și acum s-a crucit pentru ce a luat roșu! Fanii au coborât să invadeze terenul
A fost mai aproape de FC Barcelona decât de FCSB și acum s-a crucit pentru ce a luat roșu! Fanii au coborât să invadeze terenul
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a luat o „țeapă“ de 500,000 de euro: „De unde să știu?!“
Gigi Becali a luat o „țeapă“ de 500,000 de euro: „De unde să știu?!“
Maraton de Premier League pe VOYO! Newcastle - Man. United, duelul serii e de la 22:15: Arsenal, Man. City și Chelsea intră în scenă de la 21:30
Maraton de Premier League pe VOYO! Newcastle - Man. United, duelul serii e de la 22:15: Arsenal, Man. City și Chelsea intră în scenă de la 21:30
Lazio - Atalanta în semifinalele Coppa Italia, LIVE pe VOYO de la ora 22:00!
Lazio - Atalanta în semifinalele Coppa Italia, LIVE pe VOYO de la ora 22:00!
În această seară începe noul sezon Visuri la cheie!
În această seară începe noul sezon Visuri la cheie!
Ronaldo s-a accidentat! Campionatul Mondial, în pericol? Anunțul clubului Al-Nassr Riad
Ronaldo s-a accidentat! Campionatul Mondial, în pericol? Anunțul clubului Al-Nassr Riad
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”

Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

„Palmă” pentru FCSB! Echipa din play-out care depune dosarul pentru licența de Europa

„Palmă” pentru FCSB! Echipa din play-out care depune dosarul pentru licența de Europa

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a luat o „țeapă“ de 500,000 de euro: „De unde să știu?!“
Gigi Becali a luat o „țeapă“ de 500,000 de euro: „De unde să știu?!“
Marotta a dezvăluit totul! Se face transferul „diamantului” lui Chivu la Arsenal?!
Marotta a dezvăluit totul! Se face transferul „diamantului” lui Chivu la Arsenal?!
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!
Gigi Becali și-a ales adversara pentru barajul de Conference League: „Cel mai bine e să joci cu una dintre ele”
Gigi Becali și-a ales adversara pentru barajul de Conference League: „Cel mai bine e să joci cu una dintre ele”
Ronaldo s-a accidentat! Campionatul Mondial, în pericol? Anunțul clubului Al-Nassr Riad
Ronaldo s-a accidentat! Campionatul Mondial, în pericol? Anunțul clubului Al-Nassr Riad
Alte subiecte de interes
Mirel Rădoi a răbufnit la conferința de presă: ”Domnule Mircea Lucescu, nu aveți cum să duceți echipa la Mondial!”
Mirel Rădoi a răbufnit la conferința de presă: ”Domnule Mircea Lucescu, nu aveți cum să duceți echipa la Mondial!”
Accidentare pentru Louis Munteanu: ”Trage de el”
Accidentare pentru Louis Munteanu: ”Trage de el”
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!