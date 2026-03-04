LIVE TEXT pe Sport.ro, Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc de la ora 20:30 în sferturile de finală ale Cupei României.

În primul sfert, ieri, U Cluj – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-1 (O. Mendy ’73, Macalou ’81 / Simba ’52).

1 e numărul înfrângerilor suferite de olteni pe teren propriu în fața vreunei echipe românești de la începutul sezonului, din vara lui 2025 și până azi! Doar UTA Arad a reușit să strice linia remarcabilă de palmares pe teren propriu a Universității.

CFR Cluj este deținătoarea trofeului Cupei României

5 trofee Cupa României se află în palmaresul ardelenilor, CFR fiind deținătoarea trofeului după finala din 2025, ediție în care a trecut tocmai de Universitatea Craiova în sferturile de finală, după 1-1 și penalty-uri în Gruia!

2021 e anul în care Universitatea Craiova a câștigat ultima Cupă, ajungând astfel la 7 în palmares. Culmea, în acea ediție a eliminat pe CFR Cluj, cu 1-0 pe teren propriu, în optimile de finală! Info: FRF

Programul meciurilor din sferturile Cupei

Marți, 3 martie

U Cluj – FC Hermannstadt 2-1

Miercuri, 4 martie

FC Argeș – Gloria Bistrița (D2) (ora 17:30)

Universitatea Craiova – CFR Cluj (ora 20:30)

Joi, 5 martie

Dinamo – Metalul Buzău (D2) (ora 20:30)