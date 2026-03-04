LIVE TEXT Universitatea Craiova - CFR Cluj, derby pentru calificarea în semifinalele Cupei!
Meciurile din sferturile Cupei României, LIVE TEXT pe Sport.ro.
LIVE TEXT pe Sport.ro, Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc de la ora 20:30 în sferturile de finală ale Cupei României.
În primul sfert, ieri, U Cluj – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-1 (O. Mendy ’73, Macalou ’81 / Simba ’52).
1 e numărul înfrângerilor suferite de olteni pe teren propriu în fața vreunei echipe românești de la începutul sezonului, din vara lui 2025 și până azi! Doar UTA Arad a reușit să strice linia remarcabilă de palmares pe teren propriu a Universității.
CFR Cluj este deținătoarea trofeului Cupei României
5 trofee Cupa României se află în palmaresul ardelenilor, CFR fiind deținătoarea trofeului după finala din 2025, ediție în care a trecut tocmai de Universitatea Craiova în sferturile de finală, după 1-1 și penalty-uri în Gruia!
2021 e anul în care Universitatea Craiova a câștigat ultima Cupă, ajungând astfel la 7 în palmares. Culmea, în acea ediție a eliminat pe CFR Cluj, cu 1-0 pe teren propriu, în optimile de finală! Info: FRF
Programul meciurilor din sferturile Cupei
Marți, 3 martie
U Cluj – FC Hermannstadt 2-1
Miercuri, 4 martie
FC Argeș – Gloria Bistrița (D2) (ora 17:30)
Universitatea Craiova – CFR Cluj (ora 20:30)
Joi, 5 martie
Dinamo – Metalul Buzău (D2) (ora 20:30)
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News