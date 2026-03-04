Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

După ratarea play-off-ului, printre subiectele abordate de Gigi Becali a fost și situația bizară a lui Siyabonga Ngezana. Sud-africanul are o leziune la nivelul meniscului, iar Mihai Stoica a dezvăluit că fundașul "nu va mai juca nicio secundă" dacă va continua să refuze o intervenție chirurgicală.

Siyabonga Ngezana, șanse tot mai mici să apară la CM 2026. FCSB ar rata un bonus financiar de la FIFA

Deși Ngezana nu a mai jucat din 25 ianuarie și continuă să le dea bătăi de cap celor din conducere, Gigi Becali a transmis după ratarea play-off-ului că exclude o vânzare a sud-africanului. Motivul? Banii pe care FCSB i-ar încasa de la FIFA dacă Siyabonga va fi în lotul Africii de Sud la Cupa Mondială - o sumă estimată de Becali la 400.000 - 500.000 de euro.

Totuși, presa sud-africană anunță că există riscul ca Siyabonga Ngezana să nu fie convocat la Cupa Mondială, ceea ce ar însemna ca FCSB să rateze suma importantă de bani de la FIFA.

În ultimul număr al revistei iDiski Times, sud-africanii scriu că selecționerul Hugo Broos are mari bătăi de cap în ceea ce privește fundașii centrali pentru turneul final. Pe lângă Ngezana, și prezența lui Rushwin Dortley, de la Kaizer Chiefs, de asemenea accidentat, "este pusă serios la îndoială".

Sud-africanii scriu că Hugo Broos a pregătit deja o listă cu posibili înlocuitori în cazul în care Siyabonga Ngezana nu va fi în formă maximă înainte de CM 2026. Favorit ar fi Olwethu Makhanya (21 de ani), care joacă în MLS, la Philadelphia Union, dar și mai mulți stoperi din campionatul intern.

Pe lângă FCSB, ar fi o lovitură dură și pentru Siyabonga Ngezana. Fundașul central, titular la Cupa Africii din această iarnă, nu a mai participat niciodată la Cupa Mondială, iar la ediția din acest ar avea șansa de a juca chiar în meciul de deschidere, contra Mexicului, pe 11 iunie.

Africa de Sud a fost repartizată în grupa A la CM 2026, alături de Mexic, Coreea de Sud și învingătoarea din barajul care le cuprinde pe Cehia, Irlanda, Danemarca și Macedonia de Nord.