După marea dezamăgire cauzată de ratarea în premieră a play-off-ului, Gigi Becali a anunțat mai multe măsuri, inclusiv realizarea unor transferuri de calibru pentru a întări echipa.

Gigi Becali a anunțat cei 7 titulari care se vor păstra la FCSB

Dintre jucătorii actuali, Gigi Becali spune că doar pe șapte dintre ei i-ar vedea titulari și în sezonul următor la meciurile din cupele europene. Pe lângă portarul Ștefan Târnovanu - căruia îi este promisă astfel revenirea în primul 11 - și fundașul Andre Duarte, numai jucători de profil ofensiv: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Juri Cisotti și David Miculescu.

"Coloana vertebrală a echipei pentru Champions League? Târnovanu, Duarte, Tănase, Bîrligea, Olaru, Cisotti și David Miculescu. 7 jucători. Mai trebuie încă 4.

Dar trebuie 6 pentru că mai trebuie și două rezerve stânga - dreaptă, ale lui Cisotti și David Miculescu.

Fundașul central care mă încântă e Andre Duarte. E meritul lui MM, îi dau și una caldă pentru că i-am dat prea multe reci.

Gigi Becali a explicat cum și-ar dori să arate primul 11 al lui FCSB în sezonul următor, unul în care va viza din nou titlul", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Cine ar urma să iasă din primul 11 al lui FCSB

În aceste condiții, prioritățile lui FCSB pentru campania de mercato par să fie un fundaș central, un fundaș stânga, un fundaș dreapta și un închizător.

Jucători precum Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Daniel Graovac, Risto Radunovic, Mihai Lixandru, Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Baba Alhassan - adesea titulari în acest sezon - par că au șanse reduse să înceapă în primul 11 și stagiunea următoare.