Carlos Mora a deschis scorul în minutul 69, iar Andrei Cordea a dus meciul în prelungiri după ce și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 90.

Oltenii au dat însă lovitura în minutul 105+1, prin Alexandru Crețu, iar în minutul 117 Ștefan Baiaram a asigurat prezența Craiovei în semifinalele Cupei României.

Andrei Cordea mută tunurile după ce CFR Cluj a fost eliminată din Cupa României: ”Acum vom face asta”

După meci, Cordea a recunoscut că era un obiectiv câștigarea Cupei României, în contextul în care trofeul vine și cu o participare în cupele europene.

Fotbalistul a explicat însă că acum CFR Cluj se va confrunta pe play-off și că va încerca să câștige Superliga României.

”Un meci frumos cred, îmi pare rău că nu am reușit să ducem meciul până la penalty-uri. Am încercat, Cupa era un obiectiv, din păcate nu am trecut mai departe. Trebuie să ținem capul sus, să mergem mai departe, pentru că mai avem obiective. Am încercat în seara asta să facem tot ce a depins de noi. Nu este vina lui Sinyan.

Din păcate am primit acele goluri și asta a fost istoria meciului. Suntem focusați pe play-off. Când am venit aici mi s-a zis că obiectivul clubului este câștigarea titlului sau a Cupei. Din Cupă am ieșit, însă eu cred că putem câștiga titlul. Îmi place Craiova, are ocazii, îi place să aibă mingea. O să jucăm și la noi acasă, va fi un meci de care pe care.

Ne dorim să câștigăm cu Dinamo. Dacă batem și Argeș și U Cluj se încurcă, o să ajungem pe 3 și o să jucăm primul meci acasă. Ne dorim foarte mult să începem play-off-ul acasă”, a spus Andrei Cordea.