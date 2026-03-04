Echipa patronată de Gigi Becali poate ajunge în preliminariile Conference League prin traseul din play-out, însă misiunea este extrem de complicată.

Pentru a prinde ultimul loc european, FCSB trebuie să termine între primele două echipe cu drept de participare europeană în play-out, să nu încheie mai jos de poziția a patra, apoi să câștige semifinala barajului și finala împotriva ocupantei locului 3 sau 4 din play-off, în funcție de câștigătoarea Cupei României.

Echipa lui Gigi Becali, la un pas de ceva nemaivăzut în Superliga

Istoria nu este de partea roș-albaștrilor. De când a fost introdus acest sistem, nicio echipă din play-out nu a reușit să câștige barajul pentru ultimul loc european.

În sezonul trecut nici nu s-a disputat barajul, deoarece primele patru clasate din play-out nu dețineau licență UEFA.

În urmă cu doi ani, cel mai dramatic duel a fost câștigat de Universitatea Craiova, care a trecut la loviturile de departajare de Universitatea Cluj.

Dacă FCSB nu va reuși să obțină biletul pentru Conference League, ar fi pentru prima dată din februarie 2003, de când clubul este condus de Becali, când echipa ar rata complet participarea în cupele europene.