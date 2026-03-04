LIVE VIDEO Maraton de Premier League pe VOYO! Newcastle - Man. United, duelul serii e de la 22:15: Arsenal, Man. City și Chelsea intră în scenă de la 21:30

Maraton de Premier League pe VOYO! Newcastle - Man. United, duelul serii e de la 22:15: Arsenal, Man. City și Chelsea intră în scenă de la 21:30 Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester United, Chelsea, Manchester City și Arsenal intră în scenă în runda 29 din Premier League.

TAGS:
Premier LeagueVoyoManchester UnitedManchester CityChelseaArsenalNewcastle
Din articol

Brighton - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 21:30

___________________________________________________________________________________________________

Manchester City - Nottingham Forest, LIVE pe VOYO, de la 21:30

___________________________________________________________________________________________________

Aston Villa - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 21:30

___________________________________________________________________________________________________

Fulham - West Ham, , LIVE pe VOYO, de la 21:30

___________________________________________________________________________________________________

Manchester United - Newscastle, LIVE pe VOYO, de la 22:15

___________________________________________________________________________________________________

Maraton de Premier League pe VOYO! 

Manchester United - Newscastle este capul de afiș al acestei etape de Premier League, iar echipa lui Michael Carrick este în căutarea unei noi victorii. „Diavolii Roșii” au ajuns la șase victorii și o remiză în Premier League cu antrenorul englez pe bancă.

Mikel Arteta vrea să profite de atmosfera bună de la echipă și să câștige și deplasarea de la Brighton, pentru aș cimenta poziția de lider.

De cealaltă parte, Manchester City este pe urmele lui Arsenal. La doar cinci puncte în spatele „tunarilor”, și cu un meci mai puțin, trupa lui Pep Guardiola o va înfrunta pe Nottingham Forest.

Chelsea are o deplasare complicată la Aston Villa, dar ambele echipe vin „rănite” după înfrângerile din runda trecută. 

Fulham primește vizita lui West Ham, după ce etapa trecută a răpus-o, scor 2-1, pe echipa lui Radu Drăgușin.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Să rămână în Dubai!” Influencerii francezi, cu milioane de followeri, au devenit ţinta ironiilor după izbucnirea războiului
„Să rămână în Dubai!” Influencerii francezi, cu milioane de followeri, au devenit ţinta ironiilor după izbucnirea războiului
ARTICOLE PE SUBIECT
Leeds – Sunderland 0-1 | Victorie la limită a oaspeților în Premier League
Leeds – Sunderland 0-1 | Victorie la limită a oaspeților în Premier League
Anunț major pentru lupta la titlu din Premier League: ce se întâmplă cu Erling Haaland
Anunț major pentru lupta la titlu din Premier League: ce se întâmplă cu Erling Haaland
Qatar dă lovitura lunii de sub bombe: vedeta din Premier League a semnat!
Qatar dă lovitura lunii de sub bombe: vedeta din Premier League a semnat!
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a luat o „țeapă“ de 500,000 de euro: „De unde să știu?!“
Gigi Becali a luat o „țeapă“ de 500,000 de euro: „De unde să știu?!“
Lazio - Atalanta în semifinalele Coppa Italia, LIVE pe VOYO de la ora 22:00!
Lazio - Atalanta în semifinalele Coppa Italia, LIVE pe VOYO de la ora 22:00!
În această seară începe noul sezon Visuri la cheie!
În această seară începe noul sezon Visuri la cheie!
Ronaldo s-a accidentat! Campionatul Mondial, în pericol? Anunțul clubului Al-Nassr Riad
Ronaldo s-a accidentat! Campionatul Mondial, în pericol? Anunțul clubului Al-Nassr Riad
Spiritul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 ajunge în Poiana Brașov: competiția de schi cu atmosferă de Milano-Cortina
Spiritul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 ajunge în Poiana Brașov: competiția de schi cu atmosferă de Milano-Cortina
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”

Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

„Palmă” pentru FCSB! Echipa din play-out care depune dosarul pentru licența de Europa

„Palmă” pentru FCSB! Echipa din play-out care depune dosarul pentru licența de Europa

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a luat o „țeapă“ de 500,000 de euro: „De unde să știu?!“
Gigi Becali a luat o „țeapă“ de 500,000 de euro: „De unde să știu?!“
Marotta a dezvăluit totul! Se face transferul „diamantului” lui Chivu la Arsenal?!
Marotta a dezvăluit totul! Se face transferul „diamantului” lui Chivu la Arsenal?!
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!
Gigi Becali și-a ales adversara pentru barajul de Conference League: „Cel mai bine e să joci cu una dintre ele”
Gigi Becali și-a ales adversara pentru barajul de Conference League: „Cel mai bine e să joci cu una dintre ele”
Ronaldo s-a accidentat! Campionatul Mondial, în pericol? Anunțul clubului Al-Nassr Riad
Ronaldo s-a accidentat! Campionatul Mondial, în pericol? Anunțul clubului Al-Nassr Riad
Alte subiecte de interes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!