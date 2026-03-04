Maraton de Premier League pe VOYO!

Manchester United - Newscastle este capul de afiș al acestei etape de Premier League, iar echipa lui Michael Carrick este în căutarea unei noi victorii. „Diavolii Roșii” au ajuns la șase victorii și o remiză în Premier League cu antrenorul englez pe bancă.

Mikel Arteta vrea să profite de atmosfera bună de la echipă și să câștige și deplasarea de la Brighton, pentru aș cimenta poziția de lider.

De cealaltă parte, Manchester City este pe urmele lui Arsenal. La doar cinci puncte în spatele „tunarilor”, și cu un meci mai puțin, trupa lui Pep Guardiola o va înfrunta pe Nottingham Forest.

Chelsea are o deplasare complicată la Aston Villa, dar ambele echipe vin „rănite” după înfrângerile din runda trecută.

Fulham primește vizita lui West Ham, după ce etapa trecută a răpus-o, scor 2-1, pe echipa lui Radu Drăgușin.