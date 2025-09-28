FCSB a obținut doar a doua victorie din acest sezon al Superligii, 1-0 cu Oțelul Galați, pe Arena Națională, dar Gigi Becali vede deja cum va arăta play-off-ul.



Campioana României rămâne abia pe locul 11, cu 10 puncte în 11 etape, însă patronul roș-albaștrilor crede că echipa sa nu va rata prezența în Top 6.



„Nu are cum să existe Slobozia!”



La Digi Sport, Gigi Becali a anunțat echipele pe care le vede în play-off și a spus că surprizele de până acum nu vor rezista pe termen lung.



„Nu iau în serios, dar calculez. Că îmi e teamă. Nu, nu îmi imaginez că voi fi în play-out. Doar fac calcule ca să fim în play-off. Nu are cum să existe Slobozia! Și, părerea mea, nici Argeș nu o să reziste! Nici Botoșani. Eu cred că o să urce CFR Cluj. Va fi Craiova, Rapid, Dinamo, CFR Cluj, FCSB și... Nu, nu Farul, e slabă. Și, să vedem, una dintre ele. Botoșani, UTA, poate și Argeș că are prea multe puncte... Dar dacă pierde patru meciuri la rând, pac, pac, pac!”, a spus Becali.



Clasament după 11 etape



Universitatea Craiova e lider cu 24 de puncte, urmată de Rapid și Argeș, ambele cu 22. Dinamo (20), Botoșani (19) și Slobozia (18) completează Top 6, dar Gigi Becali mizează că lucrurile se vor schimba.



FCSB e pe 11, cu 10 puncte, în timp ce CFR Cluj e și mai jos, pe 13, cu doar 8 puncte în 9 meciuri. Pentru echipa lui Elias Charalambous urmează duelul cu Young Boys Berna, în Europa League.

