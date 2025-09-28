Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, campioana României a înregistrat toate cele trei puncte, grație reușitei lui Florin Tănase din minutul 48 (penalty).

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul

Patronul luI FCSB, Gigi Becali, a intervenit în direct la TV după ce FCSB a câștigat cu Oțelul și a urcat, așadar, pe locul 11 în clasamentul sezonului regulat.

Finanțatorul din Pipera a sugerat că încă nu se gândește la liderul Universitatea Craiova, ci la echipele care se află deasupra roș-albaștrilor în clasament.

”Eu nu fac acum socotelile cu Craiova. Păi nu doar cu locul șase fac acum! Cu tot ce e în fața noastră. Cu Oțelul, cu 'U' Cluj. Vorbeam cu MM și nu mai știm cu cine să ținem.



Toate echipele joacă, văd, și e greu, că sunt multe în față. Noi ne batem cu 'U' Cluj, cu Oțelul. Avem Farul în față, care are cinci puncte. E, cât de cât. Slobozia nu e o problemă, că trecem și de ea.



Problema e UTA. Problema e CFR, care are un meci în minus. Mai mare e problema CFR decât Farul. Că e echipă puternică. La Craiova nu mă gândesc acum!”, a spus Gigi Becali la televiziunea DigiSport.

În urma victoriei, echipa pregătită de Elias Charalambous a urcat pe locul 11. Roș-albaștrii au ajuns, astfel, la 10 puncte după 11 etape desfășurate în sezonul regulat.



Două victorii, patru rezultate de egalitate și cinci eșecuri au mai consemnat campionii României în startul modest de campionat.

