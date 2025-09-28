După un meci echilibrat, cu puține ocazii mari, golul decisiv a venit din penalty, prin Florin Tănase, la începutul reprizei secunde.

Alexandru Stoian, remarcatul lui Ilie Dumitrescu

La finalul partidei, Ilie Dumitrescu a comentat victoria FCSB și a scos în evidență evoluția lui Alexandru Stoian, puștiul de 17 ani adus de Gigi Becali în iarnă și cotat la 500.000 de euro.

"S-au făcut trei schimbări la pauză, una inspirată cu Cisotti, Stoian și Edjouma. De ce spun inspirată? Pentru că au cerut foarte bine mingea în profunzime și au scos maximum.

Au mai fost 10-15 minute intense, Oțelul a încercat un pressing susținut, dar din minutul 60 nu a mai avut același ritm, și au început să apară anumite ocazii de gol pentru FCSB. Bîrligea a fost singur cu portarul, a mai fost și șutul acela al lui Miculescu.

Victorie importantă, minute bune pentru Olaru și Tănase. Poți să joci și cu un închizător la un moment dat; în poziția de mijlocaș central a jucat Edjouma. Ai soluții, Cisotti face diferența...

Cum a intrat Miculescu, a intrat foarte bine, a făcut efort pe bandă, e genul de jucător care contribuie și la faza defensivă.

O victorie simplă, au înscris din penalty, dar au avut vreo două situații în care puteau să facă 2-0.

Eu nu-l văd pe Stoian pe bandă, și atunci e greu să-l scoți pe Olaru. Poziția lui Stoian ar fi în locul lui Olaru. Nu e un „9” fals, are viziune, are ultima pasă, dar nu e atacant de careu. Poți să-l bagi ca „9”, dar ai două soluții: Bîrligea și Alibec. Mă mir că nu a fost folosit Alibec, care era acolo pe margine.

Cred că Stoian ar da cel mai bun randament acolo. Ai două soluții de rezervă: să-l forțezi pe Stoian pe dreapta sau să-l folosești pe Toma.

Mi-a plăcut că a avut personalitate și a trecut de adversar, dar nu a reușit să înscrie.

Are calitate, interpretează bine, e la început, are repere, dar trebuie continuitate ca să-i iasă. Lui Olaru i-au trebuit câteva luni să intre în ritm, dar băiatul are calitate și potențial. Trebuie să alegi, nu-l văd pe Stoian pe bandă.

Eu l-aș băga undeva în spatele atacantului, pentru că are calitate și potențial, e de viitor.

Nu dau soluții, dar pe bandă nu-l văd pe Stoian, pentru că nu face faza defensivă, nu are...", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

FCSB urcă în clasament

După această victorie, FCSB ajunge la 10 puncte și urcă pe locul 11, depășind chiar pe Oțelul, care rămâne cu 13 puncte pe poziția a zecea. Pentru echipa lui Elias Charalambous urmează duelul cu Young Boys Berna, în Europa League.

